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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валлетта - Кукеси
Валлетта - Кукеси: обзор матча 17 июля 2018
Валлетта
17.07.2018, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Кукеси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валлетта - Кукеси
Желтая карточка
Д. Зерафа
8'
Начало матча
Статистика матча Валлетта - Кукеси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валлетта
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
0 : 1
27.08.2020
Бала Таун
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
Астана
Лига Европы, 3 раунд
Астана
5 : 1
08.08.2019
Валлетта
Кукеси
Лига Европы, 2 раунд
Кукеси
0 : 4
17.09.2020
Вольфсбург
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
2 : 1
27.08.2020
Славия С
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
1 : 1
18.07.2019
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Дебрецен
3 : 0
11.07.2019
Кукеси
Лига Европы, 3 раунд
Кукеси
2 : 0
16.08.2018
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Зекир Имери
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Валлетта
Кукеси
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты»
2018.10.17 15:48
1
Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
3
Товарищеский матч. «Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией», «Динамо» забило шесть голов в ворота чемпиона Албании
2017.07.04 20:48
4
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты»
2018.10.17 15:48
1
Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
3
Товарищеский матч. «Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией», «Динамо» забило шесть голов в ворота чемпиона Албании
2017.07.04 20:48
4
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
УЕФА засчитал «Кукеси» техническое поражение в матче с «Легией»
2015.08.04 13:18
10
УЕФА 3 августа вынесет решение по матчу ЛЕ «Кукеси» – «Легия»
2015.07.31 17:43
11
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