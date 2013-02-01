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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кубань (ЛФЛ) - Заря
Кубань (ЛФЛ) - Заря: обзор матча 01 февраля 2013
Кубань (ЛФЛ)
01.02.2013, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Заря
41'
Д. Цораев
83'
А. Озбилиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Заря
ГОЛ! 2:0!
А. Озбилиз
83'
Замена
Б. Карюкин
️️️️
А. Беленов
59'
46'
Замена
И. Левченко
️️️️
В. Постранский
Замена
Р. Бугаев
️️️️
А. Секрет
46'
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Никулаэ
46'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
М. Уренья
46'
Замена
А. Ионов
️️️️
М. Пиццелли
46'
Замена
А. Тлисов
️️️️
А. Соснин
46'
Замена
И. Попов
️️️️
Д. Цораев
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Жавнерчик
46'
Замена
В. Кулик
️️️️
А. Фидлер
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Цораев
41'
Замена
М. Уренья
️️️️
Г. Букур
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
18
Сергей Ференчак
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
3-1-4-2
31
Беленов
15
Жавнерчик
5
Деальберт
5
Армаш
10
Фидлер
11
Букур
23
Соснин
9
Пиццелли
6
Цораев
21
Никулаэ
19
Секрет
4-1-2-1-2
12
Постранский
12
Игнатьевич
15
Вернидуб
29
Белый
33
Олейник
4
Чайковский
18
Ференчак
22
Любенович
10
Хомченовский
99
Данило
11
Идахор
31
Беленов
85
Карюкин
85
Карюкин
31
Беленов
19
Секрет
8
Бугаев
8
Бугаев
19
Секрет
15
Жавнерчик
34
Козлов
34
Козлов
15
Жавнерчик
23
Соснин
8
Тлисов
8
Тлисов
23
Соснин
6
Цораев
71
Попов
71
Попов
6
Цораев
Уренья
23
Озбилиз
23
Озбилиз
Уренья
10
Фидлер
55
Кулик
55
Кулик
10
Фидлер
9
Пиццелли
11
Ионов
11
Ионов
9
Пиццелли
21
Никулаэ
6
Бальде
6
Бальде
21
Никулаэ
11
Букур
11
Уренья
11
Уренья
11
Букур
12
Постранский
91
Левченко
91
Левченко
12
Постранский
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Заря
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Остались в запасе
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Заря
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Геральд Сайтер
Стадион:
Кубань
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