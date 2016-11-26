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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Кубань (ЛФЛ)
СКА-Хабаровск - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 26 ноября 2016
СКА-Хабаровск
26.11.2016, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
5 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
15'
В. Никифоров
43'
М. Казанков
45'
Р. Корян
54'
М. Казанков
87'
М. Казанков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 5:0!
М. Казанков
87'
73'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
С. Гогниев
Замена
Н. Калинский
️️️️
А. Димидко
71'
60'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
В. Ильин
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Р. Корян
58'
ГОЛ! 4:0!
М. Казанков
54'
46'
Замена
И. Коновалов
️️️️
Н. Маляров
Замена
И. Удалый
️️️️
И. Эдиев
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. Бендзь
ГОЛ! 3:0!
Р. Корян
45'
ГОЛ! 2:0!
М. Казанков
43'
42'
Замена
А. Щадин
️️️️
Р. Бугаев
41'
Желтая карточка
Н. Маляров
Замена
М. Казанков
️️️️
А. Кобялко
38'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
26'
17'
Желтая карточка
Г. Зотов
ГОЛ! 1:0!
В. Никифоров
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
3-1-3-3
55
Криворучко
10
Никифоров
5
Эдиев
5
Микуцкис
18
Карасев
2
Димидко
30
Друзин
10
Кацаев
9
Корян
22
Кобялко
26
Черевко
4-1-2-3
1
Помазан
31
Зотов
25
Смирнов
26
Бендзь
8
Бугаев
8
Якуба
19
Гай
7
Маляров
98
Ильин
13
Обухов
2
Гогниев
22
Кобялко
60
Казанков
60
Казанков
22
Кобялко
5
Эдиев
3
Удалый
3
Удалый
5
Эдиев
2
Димидко
78
Калинский
78
Калинский
2
Димидко
9
Корян
23
Лескано
23
Лескано
9
Корян
98
Ильин
52
Лобкарев
52
Лобкарев
98
Ильин
7
Маляров
17
Коновалов
17
Коновалов
7
Маляров
8
Бугаев
92
Щадин
92
Щадин
8
Бугаев
2
Гогниев
22
Завезен
22
Завезен
2
Гогниев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Кубань (ЛФЛ)
56
Александр Довбня
ВР
69
Денис Дедечко
ЦП
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
99
Юрий Дюпин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
69
Денис Дедечко
ЦП
91
Эдуард Булия
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча СКА-Хабаровск - Кубань (ЛФЛ)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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