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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кубань (ЛФЛ) - Нефтчи
Кубань (ЛФЛ) - Нефтчи: обзор матча 22 января 2013
Кубань (ЛФЛ)
22.01.2013, вторник, 17:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Нефтчи
25'
Д. Никулаэ
41'
Д. Никулаэ
86'
А. Афолаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Нефтчи
ГОЛ! 3:0!
А. Афолаби
86'
80'
Замена
Ш. Хакимов
️️️️
М. Саидов
46'
Замена
Г. Жумаев
️️️️
О. Исраилов
46'
Замена
Х. Буотаев
️️️️
С. Мирзаев
46'
Замена
С. Саибов
️️️️
И. Акрамов
46'
Замена
Ф. Холмурадов
️️️️
А. Алижанов
46'
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
Б. Якубов
46'
Замена
Д. Ирматов
️️️️
М. Низаметдинов
46'
Замена
Ш. Насибулаев
️️️️
Ш. Раимкулов
46'
Замена
И. Бабаханов
️️️️
С. Аскаралиев
46'
Замена
Ф. Турдалиев
️️️️
Х. Ходжаев
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Никулаэ
46'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
И. Попов
46'
Замена
М. Уренья
️️️️
В. Кулик
46'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
Д. Цораев
46'
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Тлисов
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Ионов
46'
Замена
А. Секрет
️️️️
М. Жавнерчик
46'
Замена
А. Афолаби
️️️️
Р. Бугаев
46'
Желтая карточка
А. Беленов
45'
ГОЛ! 2:0!
Д. Никулаэ
41'
Желтая карточка
А. Тлисов
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Никулаэ
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Нефтчи
1
Хуршид Ходжаев
ВР
2
Мухсин Низаметдинов
ЦЗ
14
Шавкат Раимкулов
ЦЗ
3
Шукур Пулатов
ЦЗ
8
Азиз Алижанов
ЦП
10
Икбол Акрамов
ЦП
7
Мансур Саидов
ЦП
6
Бахтиер Якубов
ЦП
7
Санжар Аскаралиев
ЦП
17
Сардор Мирзаев
АП
11
Отабек Исраилов
ЦФ
Главный тренер
Ислом Исмоилов
Кубань (ЛФЛ)
31
Федор Дьяченко
ВР
34
Алексей Козлов
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Нефтчи
21
Фаррух Турдалиев
ВР
28
Дильёр Ирматов
ЦЗ
2
Фахретдин Холмурадов
ЦЗ
5
Икбол Бабаханов
ЦЗ
9
Хабибулло Буотаев
ЦЗ
27
Гайрат Жумаев
ЦЗ
14
Джавлон Гусейнов
ЦП
34
Шавкат Насибулаев
ЦП
19
Шерзод Хакимов
ЦП
15
Сардор Саибов
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Беленов
15
Жавнерчик
5
Деальберт
8
Аделейе
8
Бугаев
8
Тлисов
55
Кулик
71
Попов
6
Цораев
11
Ионов
21
Никулаэ
3-5-1-1
1
Ходжаев
2
Низаметдинов
14
Раимкулов
3
Пулатов
8
Алижанов
7
Саидов
6
Якубов
7
Аскаралиев
10
Акрамов
17
Мирзаев
11
Исраилов
11
Ионов
34
Козлов
34
Козлов
11
Ионов
6
Цораев
9
Пиццелли
9
Пиццелли
6
Цораев
8
Тлисов
23
Соснин
23
Соснин
8
Тлисов
71
Попов
23
Озбилиз
23
Озбилиз
71
Попов
8
Бугаев
14
Афолаби
14
Афолаби
8
Бугаев
15
Жавнерчик
19
Секрет
19
Секрет
15
Жавнерчик
21
Никулаэ
6
Бальде
6
Бальде
21
Никулаэ
55
Кулик
11
Уренья
11
Уренья
55
Кулик
6
Якубов
14
Гусейнов
14
Гусейнов
6
Якубов
2
Низаметдинов
28
Ирматов
28
Ирматов
2
Низаметдинов
8
Алижанов
2
Холмурадов
2
Холмурадов
8
Алижанов
14
Раимкулов
34
Насибулаев
34
Насибулаев
14
Раимкулов
10
Акрамов
15
Саибов
15
Саибов
10
Акрамов
7
Аскаралиев
5
Бабаханов
5
Бабаханов
7
Аскаралиев
17
Мирзаев
9
Буотаев
9
Буотаев
17
Мирзаев
1
Ходжаев
21
Турдалиев
21
Турдалиев
1
Ходжаев
7
Саидов
19
Хакимов
19
Хакимов
7
Саидов
11
Исраилов
27
Жумаев
27
Жумаев
11
Исраилов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Нефтчи
31
Федор Дьяченко
ВР
Главный тренер
Ислом Исмоилов
Остались в запасе
31
Федор Дьяченко
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Ислом Исмоилов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Нефтчи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Нефтчи
2 : 1
08.11.2026
ОКМК
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Трактор
2 : 2
02.11.2026
Нефтчи
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Пахтакор
1 : 3
23.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Главный судья:
Абдул Белуши
Стадион:
Кубань
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