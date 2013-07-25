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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Линфилд - Ксанти
Линфилд - Ксанти: обзор матча 25 июля 2013
Линфилд
25.07.2013, четверг, 22:45
Лига Европы, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Ксанти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Линфилд - Ксанти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
- : -
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 10 тур
Ларн
1 : 2
20.10.2026
Линфилд
Ксанти
Греция. Суперлига
Панетоликос
1 : 0
30.05.2021
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
2 : 1
26.05.2021
Панетоликос
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис
3 : 1
29.08.2020
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
0 : 1
26.08.2020
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 0
18.07.2020
Ксанти
Информация о матче
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