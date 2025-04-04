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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Краковия
Сталь - Краковия: обзор матча 04 апреля 2025
Сталь
04.04.2025, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 27 тур
1 : 1
Завершен
Краковия
11'
Ł. Wolsztyński
59'
Б. Каллман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Краковия
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
И. Кавалейру
82'
Замена
A. Bukowski
️️️️
M. Domański
82'
Замена
А. Яунземс
️️️️
R. Dadok
82'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Ł. Wolsztyński
71'
Замена
D. Tkacz
️️️️
F. Gerbowski
60'
59'
ГОЛ! 1:1!
Б. Каллман
Пас отдал
Г. Хенрикссон
53'
Желтая карточка
Г. Хенрикссон
51'
Замена
️️️️
М. Минчев
Желтая карточка
R. Dadok
49'
46'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
46'
Замена
B. Biedrzycki
️️️️
F. Bzdyl
37'
Желтая карточка
М. Минчев
ГОЛ! 1:0!
Ł. Wolsztyński
Пас отдал
И. Кавалейру
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
96
Robert Dadok
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
18
Piotr Wlazło
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
10
Maciej Domański
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
19
Dawid Tkacz
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
3-5-1-1
39
96
21
3
Эсселинк
23
32
8
Ханнола
25
18
8
Иван Кавалейру
10
3-2-2-3
13
4
Хенрикссон
5
Гицэ
25
Какабадзе
25
Югаш
20
Олафссон
17
Минчев
11
20
Майгаард
14
Хасич
9
Каллман
10
33
33
10
32
19
19
32
96
66
Яунземс
66
Яунземс
96
8
Иван Кавалейру
92
Кадзиор
92
Кадзиор
8
Иван Кавалейру
25
9
9
25
20
Олафссон
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
20
Олафссон
11
22
22
11
Остались в запасе
Сталь
Краковия
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Мэттью Гилламьер
ОП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
23
Генрих Раваш
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Мэттью Гилламьер
ОП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Сталь - Краковия
1
2
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
11
Офсайды
2
2
Количество передач
439
508
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
Посещаемость:
5184
Новости команд
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Сталь
Краковия
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2019.12.25 18:11
1
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2024.03.18 11:26
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2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
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2020.01.02 17:28
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