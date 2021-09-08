Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Косово - Испания
Косово - Испания: обзор матча 08 сентября 2021
Косово
08.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 6 тур
0 : 2
Завершен
Испания
32'
П. Форнальс
90'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Испания
90'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
М. Мерино
86'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
С. Регилон
86'
Замена
М. Мерино
️️️️
М. Льоренте
72'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Мората
58'
Замена
А. Траоре
️️️️
П. Форнальс
58'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
К. Солер
32'
ГОЛ! 0:1!
П. Форнальс
Пас отдал
А. Мората
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
7
Зимер Битики
ЛВ
8
Бетим Фазлийи
ЦП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Испания
23
Унаи Симон
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
8
Коке
ЦП
17
Пабло Форнальс
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Арменд Тачи
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
0
Давид Домгени
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
8
Флоран Муслия
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
22
Астрит Селмани
ЦФ
22
Мухаррем Яшари
ЦФ
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Родри
ОП
6
Микель Мерино
ЦП
17
Пабло Сарабия
ПВ
0
Брайс Мендес
ПВ
20
Адама Траоре
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
4-2-3-1
1
Мурич
2
Хадергьонай
13
Ррахмани
5
Дрешевич
15
Войвода
8
Фазлийи
19
Лосаж
7
Битики
11
Рашани
7
Рашица
18
Мурики
3-1-3-2-1
23
Симон
4
Мартинес
14
Ляпорт
14
Регилон
5
Бускетс
5
Льоренте
8
Солер
8
Коке
7
Торрес
17
Форнальс
7
Мората
14
Регилон
2
Альбиоль
2
Альбиоль
14
Регилон
8
Солер
2
Аспиликуэта
2
Аспиликуэта
8
Солер
5
Льоренте
6
Мерино
6
Мерино
5
Льоренте
7
Мората
17
Сарабия
17
Сарабия
7
Мората
17
Форнальс
20
Траоре
20
Траоре
17
Форнальс
Остались в запасе
Косово
Испания
1
Самир Уйкани
ВР
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Арменд Тачи
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
0
Давид Домгени
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
8
Флоран Муслия
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
22
Астрит Селмани
ЦФ
22
Мухаррем Яшари
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
16
Родри
ОП
0
Брайс Мендес
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Арменд Тачи
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
0
Давид Домгени
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
8
Флоран Муслия
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
22
Астрит Селмани
ЦФ
22
Мухаррем Яшари
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
16
Родри
ОП
0
Брайс Мендес
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Косово - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Косово
Испания
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
13 ноября
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+