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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Космос - Салют
Космос - Салют: обзор матча 08 сентября 2024
Космос
08.09.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
1 : 1
Завершен
Салют
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Матчи команд
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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2 : 0
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1 : 2
04.10.2026
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Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
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Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
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