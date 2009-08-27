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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Кошице
Рома - Кошице: обзор матча 27 августа 2009
Рома
27.08.2009, четверг, 22:45
Лига Европы
7 : 1
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Кошице
2'
Ф. Тотти
7'
Ф. Тотти
9'
С. Губерти
19'
А. Черчи
21'
Ж. Менез
70'
Й. Риисе
86'
Ф. Тотти
39'
Я. Новак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кошице
ГОЛ! 7:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
С. Губерти
ГОЛ! 6:1!
Й. Риисе
Пас отдал
С. Губерти
Замена
Ф. Серечин
️️️️
М. Вязанко
Замена
Жуан
️️️️
М. Кассетти
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ж. Менез
Замена
Р. Фати
️️️️
Д. Де Росси
Замена
У. Матич
️️️️
С. Кишш
Замена
Д. Шкутка
️️️️
П. Камински
ГОЛ! 5:1!
Я. Новак
ГОЛ! 5:0!
Ж. Менез
ГОЛ! 4:0!
А. Черчи
Пас отдал
Ф. Тотти
19'
ГОЛ! 3:0!
С. Губерти
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тотти
Пас отдал
Д. Писарро
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тотти
Пас отдал
С. Губерти
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Артур
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
16
Марко Мотта
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Давид Писарро
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Стефано Губерти
ПП
7
Жереми Менез
ЛФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
10
Франческо Тотти
РФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кошице
1
Никола Шренг
ВР
6
Станислав Смрек
ЛЗ
13
Роберт Цицман
ЦЗ
38
Петер Башиста
ЦЗ
3
Патрик Камински
ЦЗ
2
Станислав Кишш
ПЗ
11
Мартин Югар
ЛП
95
Марко Милинкович
ЛВ
14
Мирослав Вязанко
ЦП
8
Тимон Добиас
ЦП
18
Ян Новак
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Кошице
25
Йозеф Брудняк
ВР
15
Микулас Тот
ЦЗ
17
Лукаш Янич
ЦП
40
Юрай Гованчик
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
22
Филип Серечин
ЦФ
26
Давид Шкутка
ЦФ
4-3-3
1
Артур
6
Риисе
16
Мотта
5
Мексес
27
Кассетти
7
Писарро
16
Де Росси
8
Губерти
7
Менез
7
Черчи
10
Тотти
3-2-3-1-1
1
Шренг
13
Цицман
38
Башиста
3
Камински
2
Кишш
6
Смрек
14
Вязанко
8
Добиас
11
Югар
95
Милинкович
18
Новак
27
Кассетти
4
Жуан
4
Жуан
27
Кассетти
16
Де Росси
91
Фати
91
Фати
16
Де Росси
7
Менез
9
Вучинич
9
Вучинич
7
Менез
14
Вязанко
22
Серечин
22
Серечин
14
Вязанко
2
Кишш
22
Матич
22
Матич
2
Кишш
3
Камински
26
Шкутка
26
Шкутка
3
Камински
Остались в запасе
Рома
Кошице
12
Жулио Сержио
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
25
Йозеф Брудняк
ВР
15
Микулас Тот
ЦЗ
17
Лукаш Янич
ЦП
40
Юрай Гованчик
ЦП
Главный тренер
Гергей Гери
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
25
Йозеф Брудняк
ВР
15
Микулас Тот
ЦЗ
17
Лукаш Янич
ЦП
40
Юрай Гованчик
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Гергей Гери
Статистика матча Рома - Кошице
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
- : -
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
Информация о матче
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