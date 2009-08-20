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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кошице - Рома
Кошице - Рома: обзор матча 20 августа 2009
Кошице
20.08.2009, четверг, 18:30
Лига Европы
3 : 3
Ответный матч – 1 : 7
Завершен
Рома
5'
М. Милинкович
73'
Я. Новак (П)
82'
Я. Новак
38'
Ф. Тотти (П)
53'
Ж. Менез
68'
Ф. Тотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кошице - Рома
Замена
М. Кассетти
️️️️
М. Мотта
ГОЛ! 3:3!
Я. Новак
Замена
С. Губерти
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Я. Новак
Замена
К. Караш
️️️️
Д. Шкутка
ГОЛ! 1:3!
Ф. Тотти
Пас отдал
Д. Де Росси
ГОЛ! 1:2!
Ж. Менез
Пас отдал
М. Бриги
Замена
Р. Таддеи
️️️️
А. Черчи
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Тотти
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ! 1:0!
М. Милинкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кошице
1
Никола Шренг
ВР
2
Станислав Кишш
ЛЗ
13
Роберт Цицман
ЦЗ
38
Петер Башиста
ЦЗ
8
Тимон Добиас
ЦЗ
3
Патрик Камински
ПЗ
95
Марко Милинкович
ЛВ
14
Мирослав Вязанко
ЦП
11
Мартин Югар
ПП
18
Ян Новак
ЦФ
26
Давид Шкутка
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Рома
1
Артур
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Давид Писарро
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Маттео Бриги
ПП
7
Алессио Черчи
ЛФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
7
Жереми Менез
РФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кошице
25
Йозеф Брудняк
ВР
6
Станислав Смрек
ЛЗ
15
Микулас Тот
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
17
Лукаш Янич
ЦП
24
Камил Караш
ЦП
22
Филип Серечин
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
19
Леандро Греко
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
3-2-2-1-2
1
Шренг
13
Цицман
38
Башиста
8
Добиас
2
Кишш
3
Камински
14
Вязанко
11
Югар
95
Милинкович
26
Шкутка
18
Новак
4-3-3
1
Артур
16
Мотта
5
Мексес
3
Андреолли
6
Риисе
4
Бриги
16
Де Росси
7
Писарро
7
Менез
10
Тотти
7
Черчи
26
Шкутка
24
Караш
24
Караш
26
Шкутка
16
Мотта
27
Кассетти
27
Кассетти
16
Мотта
7
Менез
8
Губерти
8
Губерти
7
Менез
7
Черчи
11
Таддеи
11
Таддеи
7
Черчи
Остались в запасе
Кошице
Рома
25
Йозеф Брудняк
ВР
15
Микулас Тот
ЦЗ
17
Лукаш Янич
ЦП
22
Филип Серечин
ЦФ
6
Станислав Смрек
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Гергей Гери
12
Жулио Сержио
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
19
Леандро Греко
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Йозеф Брудняк
ВР
15
Микулас Тот
ЦЗ
17
Лукаш Янич
ЦП
22
Филип Серечин
ЦФ
6
Станислав Смрек
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
19
Леандро Греко
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Гергей Гери
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кошице - Рома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
- : -
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Петер Расмуссен
(Копенгаген)
Помощники судьи:
Мартин Вульфф
Niels Hog (оба - Дания)
Делегат:
Эдуард Дервиши (Испания)
Стадион:
Олимпико
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