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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копер - Викингур
Копер - Викингур: обзор матча 09 июля 2015
Копер
09.07.2015, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Викингур
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Статистика матча Копер - Викингур
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Матчи команд
Копер
Словения. Первая Лига, 16 тур
Копер
- : -
23.11.2026
Алюминий
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Браво
1 : 2
02.11.2026
Копер
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Копер
5 : 0
18.10.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 11 тур
Радомлье
3 : 3
10.10.2026
Копер
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
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Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
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1 : 2
19.09.2026
Викингур
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