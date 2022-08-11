Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Коньяспор - Вадуц
Коньяспор - Вадуц: обзор матча 11 августа 2022
Коньяспор
11.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Вадуц
18'
Гильерме (П)
90+5'
А. Хаджиахметович
28'
Ф. Сасере
31'
М. Суттер
67'
Т. Чичек
89'
С. Гассер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Вадуц
ГОЛ! 2:4!
А. Хаджиахметович
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Г. Исик
89'
ГОЛ! 1:4!
С. Гассер
Пас отдал
М. Гаич
Замена
А. Демирбаг
️️️️
У. Язгили
87'
84'
Замена
М. Хаджи
️️️️
М. Суттер
71'
Замена
Н. Хаслер
️️️️
К. Иодисе
71'
Замена
Л. Трабер
️️️️
Т. Чичек
67'
ГОЛ! 1:3!
Т. Чичек
Пас отдал
Ф. Сасере
Замена
С. Цикалеши
️️️️
А. Рахманович
59'
Замена
С. Дикмен
️️️️
Б. Пас
59'
57'
Замена
А. Омерович
️️️️
Р. Фоссо
Замена
А. Огуз
️️️️
Д. Карайел
46'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Р. Мурич
46'
Желтая карточка
Д. Карайел
43'
40'
Желтая карточка
Р. Фоссо
31'
ГОЛ! 1:2!
М. Суттер
28'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сасере
Пас отдал
М. Гаич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Гильерме
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
8
Бруну Пас
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
29
Габриэль Исик
ЦЗ
80
Райан Фоссо
ЦП
47
Фабио Фехр
ПП
19
Дарио Ульрих
ПВ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
24
Седрик Гассер
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
14
Милан Гаич
ЦФ
10
Тунахан Чичек
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
Вадуц
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
3
Антони Гельцер
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
13
Анес Омерович
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ЦП
17
Joël Ris
ЦП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
42
Джон Шанде
ЦФ
30
Кристиан Добрас
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
4-1-2-3
23
Сехич
12
Гильерме
5
Язгили
5
Кальво
90
Карайел
8
Хаджиахметович
11
Битики
11
Рахманович
11
Мурич
8
Пас
9
Демир
1-2-1-5
1
Бюхель
29
Исик
47
Фехр
80
Фоссо
19
Ульрих
24
Гассер
27
Сасере
10
Чичек
14
Гаич
43
Иодисе
5
Язгили
4
Демирбаг
4
Демирбаг
5
Язгили
90
Карайел
2
Огуз
2
Огуз
90
Карайел
8
Пас
6
Дикмен
6
Дикмен
8
Пас
11
Рахманович
17
Цикалеши
17
Цикалеши
11
Рахманович
11
Мурич
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Мурич
10
Чичек
4
Трабер
4
Трабер
10
Чичек
43
Иодисе
4
Хаслер
4
Хаслер
43
Иодисе
80
Фоссо
13
Омерович
13
Омерович
80
Фоссо
9
Суттер
77
Хаджи
77
Хаджи
9
Суттер
Остались в запасе
Коньяспор
Вадуц
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
23
Амилтон
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
3
Антони Гельцер
ЦП
17
Joël Ris
ЦП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
42
Джон Шанде
ЦФ
30
Кристиан Добрас
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
23
Амилтон
ЦФ
Остались в запасе
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
3
Антони Гельцер
ЦП
17
Joël Ris
ЦП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
42
Джон Шанде
ЦФ
30
Кристиан Добрас
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Коньяспор - Вадуц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Вадуц
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Вадуц» – «Интер Турку»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Интер Турку» – «Вадуц»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«АЗ Алкмар» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
2025.08.06 09:20
«Дангэннон Свифтс» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:24
«Вадуц» – «Данганнон Свифтс»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.50
2025.07.23 09:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+