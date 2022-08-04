Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вадуц - Коньяспор
Вадуц - Коньяспор: обзор матча 04 августа 2022
Вадуц
04.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Коньяспор
72'
Ф. Сасере
89'
М. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вадуц - Коньяспор
89'
ГОЛ! 1:1!
М. Демир
85'
Замена
Б. Пас
️️️️
С. Дикмен
85'
Замена
Д. Карайел
️️️️
А. Огуз
78'
Замена
Д. Павичич
️️️️
К. Михаляк
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сасере
Пас отдал
Д. Ульрих
72'
Замена
А. Омерович
️️️️
М. Гаич
65'
Замена
Ф. Сасере
️️️️
Т. Чичек
65'
61'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
А. Рахманович
61'
Замена
Р. Мурич
️️️️
Амилтон
60'
Желтая карточка
Амилтон
43'
Желтая карточка
А. Огуз
Замена
К. Иодисе
️️️️
Л. Трабер
42'
Замена
Д. Ульрих
️️️️
А. Гельцер
33'
26'
Желтая карточка
М. Демир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
29
Габриэль Исик
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
80
Райан Фоссо
ЦП
3
Антони Гельцер
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
47
Фабио Фехр
ПП
24
Седрик Гассер
ЦФ
14
Милан Гаич
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
10
Тунахан Чичек
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Вадуц
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
13
Анес Омерович
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ЦП
17
Joël Ris
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
42
Джон Шанде
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
8
Бруну Пас
ЦФ
2-4-4
1
Бюхель
29
Исик
4
Трабер
80
Фоссо
3
Гельцер
4
Хаслер
47
Фехр
24
Гассер
10
Чичек
9
Суттер
14
Гаич
4-2-1-3
23
Сехич
2
Огуз
5
Кальво
4
Демирбаг
12
Гильерме
8
Хаджиахметович
6
Дикмен
11
Рахманович
9
Демир
23
Амилтон
77
Михаляк
14
Гаич
13
Омерович
13
Омерович
14
Гаич
3
Гельцер
19
Ульрих
19
Ульрих
3
Гельцер
4
Трабер
43
Иодисе
43
Иодисе
4
Трабер
10
Чичек
27
Сасере
27
Сасере
10
Чичек
2
Огуз
90
Карайел
90
Карайел
2
Огуз
77
Михаляк
24
Павичич
24
Павичич
77
Михаляк
23
Амилтон
11
Мурич
11
Мурич
23
Амилтон
11
Рахманович
8
Чекичи
8
Чекичи
11
Рахманович
6
Дикмен
8
Пас
8
Пас
6
Дикмен
Остались в запасе
Вадуц
Коньяспор
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
77
Мерлин Хаджи
ЦП
17
Joël Ris
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
77
Мерлин Хаджи
ЦП
17
Joël Ris
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Вадуц - Коньяспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Новости команд
Все
Вадуц
Коньяспор
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Вадуц» – «Интер Турку»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Интер Турку» – «Вадуц»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«АЗ Алкмар» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
2025.08.06 09:20
«Дангэннон Свифтс» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:24
«Вадуц» – «Данганнон Свифтс»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.50
2025.07.23 09:16
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+