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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ривер Плейт - Коло-Коло
Ривер Плейт - Коло-Коло: обзор матча 25 сентября 2024
Ривер Плейт
25.09.2024, среда, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Коло-Коло
16'
Ф. Колидио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Коло-Коло
90'
+2
Желтая карточка
G. Paiva
90'
Желтая карточка
Э. Амор
Желтая карточка
И. Фернандес
83'
81'
Замена
М. Боладос
️️️️
Э. Павес
Замена
Ф. Мастантуоно
️️️️
S. Simón
79'
75'
Замена
G. Castellani
️️️️
L. Gil
75'
Замена
К. Савала
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
Ф. Армани
71'
Замена
Н. Фонсека
️️️️
М. Краневиттер
69'
Замена
А. Барейро
️️️️
М. Борха
69'
66'
Замена
G. Paiva
️️️️
J. Correa
Замена
М. Ланзини
️️️️
М. Меса
62'
54'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
М. Акунья
54'
44'
Желтая карточка
К. Паласиос
ГОЛ! 1:0!
Ф. Колидио
Пас отдал
S. Simón
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
9
Факундо Колидио
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Коло-Коло
25
Брайан Кортес
ВР
4
Алан Сальдивия
ЦЗ
19
Эмилиано Амор
ЦЗ
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
5
Эстебан Павес
(К)
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Javier Correa
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
21
Лукас Сепеда
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
5
Николас Фонсека
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
Коло-Коло
1
Fernando de Paul
ВР
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
23
Cristian Riquelme
ЦЗ
21
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
5
Ramiro González
ЦЗ
2
Óscar Opazo
ЦП
2
Jonathan Villagra
ЦП
25
Gonzalo Castellani
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
15
Кристиан Савала
ПВ
11
Маркос Боладос
ПВ
9
G. Paiva
ЦФ
4-1-2-1-2
34
Армани
21
Акунья
2
Пеццелла
14
14
Бустос
5
Краневиттер
19
6
Фернандес
8
Меса
93
Борха
9
Колидио
4-2-4
25
Кортес
22
Исла
19
Амор
21
4
Сальдивия
5
Павес
23
Видаль
21
Сепеда
7
Паласиос
8
9
5
Краневиттер
5
Фонсека
5
Фонсека
5
Краневиттер
19
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
19
8
Меса
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Меса
93
Борха
28
Барейро
28
Барейро
93
Борха
8
25
25
8
22
Исла
15
Савала
15
Савала
22
Исла
5
Павес
11
Боладос
11
Боладос
5
Павес
9
9
9
9
Остались в запасе
Ривер Плейт
Коло-Коло
5
Родриго Вильягра
ОП
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
1
Fernando de Paul
ВР
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
23
Cristian Riquelme
ЦЗ
21
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
5
Ramiro González
ЦЗ
2
Óscar Opazo
ЦП
2
Jonathan Villagra
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
5
Родриго Вильягра
ОП
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
Остались в запасе
1
Fernando de Paul
ВР
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
23
Cristian Riquelme
ЦЗ
21
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
5
Ramiro González
ЦЗ
2
Óscar Opazo
ЦП
2
Jonathan Villagra
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Ривер Плейт - Коло-Коло
3
4
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
11
Офсайды
0
2
Количество передач
298
513
Сейвы
2
2
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.23
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Коло-Коло
Чили. Примера, 29 тур
Коло-Коло
2 : 2
29.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 29 тур
Коло-Коло
2 : 2
29.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
3 : 0
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Ньюбленсе
1 : 2
08.11.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Коло-Коло
6 : 1
31.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Монументаль
Новости команд
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