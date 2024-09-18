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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Коло-Коло - Ривер Плейт
Коло-Коло - Ривер Плейт: обзор матча 18 сентября 2024
Коло-Коло
18.09.2024, среда, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Ривер Плейт
61'
К. Паласиос
43'
Г. Пеццелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коло-Коло - Ривер Плейт
Желтая карточка
G. Castellani
90'
+7
90'
+2
Замена
L. Gonzalez Pirez
️️️️
S. Simón
Вторая желтая
М. Фалькон
90'
90'
Вторая желтая
П. Диас
Желтая карточка
М. Фалькон
90'
89'
Желтая карточка
П. Диас
Замена
К. Савала
️️️️
М. Исла
86'
Замена
М. Боладос
️️️️
А. Видаль
78'
Замена
G. Paiva
️️️️
J. Correa
78'
Желтая карточка
Б. Кортес
76'
74'
Замена
М. Ланзини
️️️️
И. Фернандес
74'
Замена
Н. Фонсека
️️️️
М. Краневиттер
73'
Желтая карточка
М. Борха
Замена
G. Castellani
️️️️
L. Gil
70'
Желтая карточка
E. Wiemberg
69'
63'
Замена
Р. Вильягра
️️️️
М. Меса
63'
Замена
Ф. Колидио
️️️️
К. Эчеверри
ГОЛ! 1:1!
К. Паласиос
Пас отдал
А. Видаль
61'
Замена
Э. Амор
️️️️
А. Сальдивия
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пеццелла
Пас отдал
М. Акунья
38'
Желтая карточка
Ф. Армани
Желтая карточка
А. Сальдивия
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коло-Коло
25
Брайан Кортес
ВР
4
Алан Сальдивия
ЦЗ
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
5
Эстебан Павес
(К)
ЦП
8
Leonardo Gil
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
21
Лукас Сепеда
ЦФ
9
Javier Correa
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Коло-Коло
1
Fernando de Paul
ВР
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
5
Ramiro González
ЦЗ
21
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
19
Эмилиано Амор
ЦЗ
2
Jonathan Villagra
ЦП
2
Óscar Opazo
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
25
Gonzalo Castellani
ЦП
11
Маркос Боладос
ПВ
15
Кристиан Савала
ПВ
9
G. Paiva
ЦФ
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
5
Николас Фонсека
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Факундо Колидио
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
4-2-4
25
Кортес
4
Сальдивия
37
Фалькон
21
22
Исла
23
Видаль
5
Павес
8
9
21
Сепеда
7
Паласиос
4-1-2-2-1
34
Армани
14
Бустос
2
Пеццелла
27
Диас
21
Акунья
5
Краневиттер
19
6
Фернандес
8
Меса
30
Эчеверри
93
Борха
4
Сальдивия
19
Амор
19
Амор
4
Сальдивия
8
25
25
8
23
Видаль
11
Боладос
11
Боладос
23
Видаль
22
Исла
15
Савала
15
Савала
22
Исла
9
9
9
9
8
Меса
5
Вильягра
5
Вильягра
8
Меса
19
14
14
19
5
Краневиттер
5
Фонсека
5
Фонсека
5
Краневиттер
6
Фернандес
22
Ланзини
22
Ланзини
6
Фернандес
30
Эчеверри
9
Колидио
9
Колидио
30
Эчеверри
Остались в запасе
Коло-Коло
Ривер Плейт
1
Fernando de Paul
ВР
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
5
Ramiro González
ЦЗ
21
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
2
Jonathan Villagra
ЦП
2
Óscar Opazo
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
30
Франко Мастантуоно
ЦП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
1
Fernando de Paul
ВР
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
5
Ramiro González
ЦЗ
21
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
2
Jonathan Villagra
ЦП
2
Óscar Opazo
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
30
Франко Мастантуоно
ЦП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Коло-Коло - Ривер Плейт
5
1
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
5
Офсайды
1
3
Количество передач
450
303
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.57
Матчи команд
Коло-Коло
Чили. Примера, 29 тур
Коло-Коло
2 : 2
29.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 29 тур
Коло-Коло
2 : 2
29.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
3 : 0
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Ньюбленсе
1 : 2
08.11.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Коло-Коло
6 : 1
31.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Monumental David Arellano, Santiago
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