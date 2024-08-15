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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тромсе - Килмарнок
Тромсе - Килмарнок: обзор матча 15 августа 2024
Тромсе
15.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Килмарнок
11'
Д. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Килмарнок
90'
+5
Желтая карточка
F. Murray
90'
+4
Желтая карточка
Д. Уотсон
90'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Д. Райт
Замена
Г. Асен Ларсен
️️️️
М. Тьерно Барри
89'
85'
Желтая карточка
С. Финдлей
70'
Замена
F. Murray
️️️️
B. Wales
70'
Замена
Д. Уотсон
️️️️
Д. Армстронг
70'
Замена
Р. Дис
️️️️
O. Bainbridge
Замена
В. Эрлиен
️️️️
К. Антонсен
69'
Замена
A. Jenssen
️️️️
V. Skjaervik
69'
54'
Желтая карточка
R. McCrorie
50'
Желтая карточка
Л. Доннелли
Замена
Р. Норхейм
️️️️
Я. Пейнтсил
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Райт
Пас отдал
Д. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
21
Tobias Kvalvagnes Guddal
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Килмарнок
1
Robby McCrorie
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
26
Джо Райт
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
51
Oliver Bainbridge
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
8
Брэд Лайонс
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
9
Bobby Wales
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
8
Markus Johnsgard
ЦП
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
25
Ethan Brown
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
3-3-2-2
1
Хаугаард
11
Антонсен
21
3
Барри
4
14
Хьерте-Даль
11
Йенссен
26
Пейнтсил
2
Корник
11
Нордас
8
Ромсаас
4-1-2-1-2
1
26
Райт
17
Финдлей
51
23
Майо
4
Доннелли
8
Лайонс
10
Кеннеди
77
Армстронг
9
Вассел
9
3
Барри
22
Асен Ларсен
22
Асен Ларсен
3
Барри
4
5
5
4
26
Пейнтсил
23
Норхейм
23
Норхейм
26
Пейнтсил
11
Антонсен
15
Эрлиен
15
Эрлиен
11
Антонсен
51
6
Дис
6
Дис
51
9
7
7
9
77
Армстронг
12
Уотсон
12
Уотсон
77
Армстронг
26
Райт
7
МакКензи
7
МакКензи
26
Райт
Остались в запасе
Тромсе
Килмарнок
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
8
Markus Johnsgard
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
13
Киран О'Хара
ВР
25
Ethan Brown
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
8
Markus Johnsgard
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
25
Ethan Brown
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Тромсе - Килмарнок
5
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
9
3
Нарушения
7
11
Офсайды
3
0
Сейвы
0
4
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
0
2
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
- : -
02.12.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Alfheim, Tromso
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