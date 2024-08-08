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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Килмарнок - Тромсе
Килмарнок - Тромсе: обзор матча 08 августа 2024
Килмарнок
08.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Тромсе
6'
К. Вассел
90+3'
B. Wales
50'
Я. Наполеон Ромсаас
64'
Л. Нордас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Тромсе
ГОЛ! 2:2!
B. Wales
90'
+3
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
М. Кеннеди
88'
Замена
B. Wales
️️️️
Д. Армстронг
88'
86'
Замена
Г. Асен Ларсен
️️️️
Л. Нордас
78'
Замена
Л. Нильсен
️️️️
Я. Пейнтсил
70'
Замена
М. Тьерно Барри
️️️️
A. Jenssen
70'
Замена
F. Winther
️️️️
К. Антонсен
68'
Желтая карточка
Я. Пейнтсил
Замена
Д. Уотсон
️️️️
Л. Доннелли
65'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Л. Полворт
65'
64'
ГОЛ! 1:2!
Л. Нордас
50'
ГОЛ! 1:1!
Я. Наполеон Ромсаас
46'
Замена
Л. Корник
️️️️
Р. Норхейм
Замена
F. Murray
️️️️
Б. Андерсон
46'
Желтая карточка
Д. Райт
43'
ГОЛ! 1:0!
К. Вассел
Пас отдал
Б. Лайонс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
1
Robby McCrorie
ВР
26
Джо Райт
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
8
Брэд Лайонс
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
9
Кайл Вассел
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
21
Tobias Kvalvagnes Guddal
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
23
Рунар Норхейм
ЦФ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
51
Oliver Bainbridge
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
26
Ben Brannan
ЦП
25
Ethan Brown
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
27
Kian Leslie
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Тромсе
25
Havar Jensen
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
8
Markus Johnsgard
ЦП
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
6
Felix Winther
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
3-1-3-1-2
1
26
Райт
23
Майо
17
Финдлей
4
Доннелли
8
Лайонс
31
Полворт
10
Кеннеди
77
Армстронг
19
Андерсон
9
Вассел
2-3-1-4
1
Хаугаард
21
11
Антонсен
4
11
Йенссен
14
Хьерте-Даль
26
Пейнтсил
5
11
Нордас
8
Ромсаас
23
Норхейм
10
Кеннеди
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
10
Кеннеди
19
Андерсон
7
7
19
Андерсон
4
Доннелли
12
Уотсон
12
Уотсон
4
Доннелли
31
Полворт
7
МакКензи
7
МакКензи
31
Полворт
77
Армстронг
9
9
77
Армстронг
5
3
Барри
3
Барри
5
26
Пейнтсил
25
Нильсен
25
Нильсен
26
Пейнтсил
11
Нордас
22
Асен Ларсен
22
Асен Ларсен
11
Нордас
23
Норхейм
2
Корник
2
Корник
23
Норхейм
11
Антонсен
6
6
11
Антонсен
Остались в запасе
Килмарнок
Тромсе
27
Kian Leslie
ЦФ
13
Киран О'Хара
ВР
51
Oliver Bainbridge
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
26
Ben Brannan
ЦП
25
Ethan Brown
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
25
Havar Jensen
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
8
Markus Johnsgard
ЦП
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
27
Kian Leslie
ЦФ
13
Киран О'Хара
ВР
51
Oliver Bainbridge
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
26
Ben Brannan
ЦП
25
Ethan Brown
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Остались в запасе
25
Havar Jensen
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
8
Markus Johnsgard
ЦП
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Килмарнок - Тромсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
- : -
02.12.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Главный судья:
Menelaos Antoniou, Cyprus
Стадион:
Rugby Park, Kilmarnock
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