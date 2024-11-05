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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Кавасаки Фронтале - Шанхай Порт
Кавасаки Фронтале - Шанхай Порт: обзор матча 05 ноября 2024
Кавасаки Фронтале
05.11.2024, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 4 тур
3 : 1
Завершен
Шанхай Порт
12'
A. Ienaga
13'
Y. Segawa
33'
С. ван Вермескеркен
83'
М. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кавасаки Фронтале - Шанхай Порт
Вторая желтая
A. Ienaga
90'
Желтая карточка
A. Ienaga
86'
Замена
J.
️️️️
A. Sasaki
85'
83'
ГОЛ! 3:1!
М. Варгас
Пас отдал
O.
81'
Замена
L. Wenjun
️️️️
G.
Замена
H. Yamauchi
️️️️
D. Tono
79'
Замена
Y. Kobayashi
️️️️
Y. Segawa
79'
77'
Желтая карточка
Y. Shiyuan
74'
Замена
H. Fu
️️️️
S. Wang
Замена
R. Oshima
️️️️
Y. Yamamoto
64'
Замена
S. Yamada
️️️️
Эрисон
64'
48'
Желтая карточка
Z. Wei
46'
Желтая карточка
O.
46'
Замена
A. Li
️️️️
X. Chen
46'
Замена
S. Li
️️️️
Т. Браунинг
46'
Замена
М. Варгас
️️️️
F. Jing
ГОЛ! 3:0!
С. ван Вермескеркен
Пас отдал
Эрисон
33'
ГОЛ! 2:0!
Y. Segawa
13'
ГОЛ! 1:0!
A. Ienaga
12'
3'
Желтая карточка
S. Wang
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кавасаки Фронтале
1
Sung-Ryong Jung
ВР
28
Yuichi Maruyama
(К)
ЦЗ
5
Asahi Sasaki
ЦЗ
13
Sota Miura
ЦЗ
6
Yuki Yamamoto
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
8
Kento Tachibanada
ЦП
20
Yusuke Segawa
ЦП
41
Akihiro Ienaga
ЦП
99
Эрисон
ЦФ
7
Daiya Tono
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Шанхай Порт
31
Xing Chen
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
44
Feng Jing
ЦП
30
Willian Popp
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Кавасаки Фронтале
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
4
Jesiel
ЦЗ
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
26
Kota Yui
ЦП
19
So Kawahara
ЦП
87
Hinata Yamauchi
ЦП
10
Ryota Oshima
ЦП
20
Shin Yamada
ЦФ
24
Ten Miyagi
ЦФ
11
Yu Kobayashi
ЦФ
Шанхай Порт
25
Jia Du
ВР
12
Wei Chen
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
32
Shuai Li
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
3-2-3-2
1
5
13
6
28
31
ван Вермескеркен
8
20
41
7
99
Эрисон
3-5-1
31
3
Браунинг
13
4
44
20
8
8
Сю
30
9
5
4
4
5
7
87
87
7
6
10
10
6
99
Эрисон
20
20
99
Эрисон
20
11
11
20
31
11
11
31
4
23
23
4
3
Браунинг
32
32
3
Браунинг
44
8
Варгас
8
Варгас
44
9
11
11
9
Остались в запасе
Кавасаки Фронтале
Шанхай Порт
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
26
Kota Yui
ЦП
19
So Kawahara
ЦП
24
Ten Miyagi
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
25
Jia Du
ВР
12
Wei Chen
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
26
Kota Yui
ЦП
19
So Kawahara
ЦП
24
Ten Miyagi
ЦФ
Остались в запасе
25
Jia Du
ВР
12
Wei Chen
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Кавасаки Фронтале - Шанхай Порт
1
1
4
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
11
Офсайды
1
1
Количество передач
385
451
Сейвы
5
4
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
25.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
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2 : 4
03.11.2026
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2 : 3
27.10.2026
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Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Информация о матче
Главный судья:
Салман Ахмад Фалахи
Стадион:
Кавасаки Тодороки
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