Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Сассуоло - Катанцаро
Сассуоло - Катанцаро: обзор матча 15 августа 2025
Сассуоло
15.08.2025, пятница, 19:30
Италия. Кубок, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Катанцаро
32'
Д. Доиг
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Сассуоло - Катанцаро
Завершен
90'
+1
Замена
Николо Бусо
️️️️➡️️
Patrick Amiamo Nuamah
Замена
Edoardo Iannoni
️️️️➡️️
Исмаэль Коне
84'
83'
Замена
Costantino Favasuli
️️️️➡️️
Gianluca Di Chiara
83'
Замена
Давиде Беттелла
️️️️➡️️
Nicolò Brighenti
Замена
Николас Пьерини
️️️️➡️️
Арман Лорьенте
68'
Замена
Лука Липани
️️️️➡️️
Даниэль Болока
68'
Замена
Кристиан Вольпато
️️️️➡️️
Андреа Гьон
60'
Замена
Андреа Пинамонти
️️️️➡️️
Алие Фадера
60'
57'
Замена
Filippo Pittarello
️️️️➡️️
Якопо Петриччионе
57'
Замена
Марко Д'Алессандро
️️️️➡️️
Mattia Liberali
ГОЛ! 1:0!
Джош Доиг
Пас отдал
Доменико Берарди
32'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
13
Стефано Турати
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
80
Тарик Мухаремович
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
11
Даниэль Болока
ЦП
90
Исмаэль Коне
ЦП
20
Алие Фадера
ЛВ
10
Доменико Берарди
(К)
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Катанцаро
4
Matias Antonini
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
20
Simone Pontisso
ЦП
32
Fabio Rispoli
ЦП
62
Ruggero Frosinini
ЦП
19
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
14
Mattia Liberali
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
(К)
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
16
Gioele Zacchi
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
77
Николас Пьерини
ЛВ
9
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
25
Агустин Альварес
ЦФ
99
Андреа Пинамонти
ЦФ
44
Edoardo Iannoni
ЦФ
24
Luca Moro
ЦФ
Катанцаро
99
Edoardo Borrelli
ВР
1
Christian Marietta
ВР
33
Mario Paura
ЦЗ
18
Давиде Беттелла
ЦЗ
5
Ervin Bashi
ЦЗ
27
Costantino Favasuli
ЦП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
7
Giovanni Volpe
ЦФ
30
Gabriele Alesi
ЦФ
28
Томмазо Бьяши
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
45
Николо Бусо
ЦФ
61
Sayha Seha
ЦФ
4-3-3
13
Турати
3
Доиг
19
Романья
80
Мухаремович
6
Валюкевич
8
Гьон
11
Болока
90
Коне
20
Фадера
10
Берарди
45
Лорьенте
2-1-4-4
4
23
10
Петриччионе
32
62
19
20
9
Иеммелло
14
17
22
11
Болока
35
Липани
35
Липани
11
Болока
8
Гьон
7
Вольпато
7
Вольпато
8
Гьон
45
Лорьенте
77
Пьерини
77
Пьерини
45
Лорьенте
20
Фадера
99
Пинамонти
99
Пинамонти
20
Фадера
90
Коне
44
44
90
Коне
23
18
Беттелла
18
Беттелла
23
17
27
27
17
14
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
14
10
Петриччионе
8
8
10
Петриччионе
19
45
Бусо
45
Бусо
19
Остались в запасе
Сассуоло
Катанцаро
49
Арьянет Мурич
ВР
16
Gioele Zacchi
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
9
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
25
Агустин Альварес
ЦФ
24
Luca Moro
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
99
Edoardo Borrelli
ВР
1
Christian Marietta
ВР
33
Mario Paura
ЦЗ
5
Ervin Bashi
ЦЗ
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Giovanni Volpe
ЦФ
30
Gabriele Alesi
ЦФ
28
Томмазо Бьяши
ЦФ
61
Sayha Seha
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
16
Gioele Zacchi
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
9
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
25
Агустин Альварес
ЦФ
24
Luca Moro
ЦФ
Остались в запасе
99
Edoardo Borrelli
ВР
1
Christian Marietta
ВР
33
Mario Paura
ЦЗ
5
Ervin Bashi
ЦЗ
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Giovanni Volpe
ЦФ
30
Gabriele Alesi
ЦФ
28
Томмазо Бьяши
ЦФ
61
Sayha Seha
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Винченцо Виварини
Статистика матча Сассуоло - Катанцаро
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
47
53
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
14
Офсайды
4
0
Количество передач
458
527
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Сассуоло
Катанцаро
Мухин из ЦСКА вместо «Сассуоло» перейдет в клуб РПЛ
17 июля, 21:43
6
Мухин может сменить ЦСКА на итальянский клуб
17 июля, 15:27
7
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
15 мая, 09:20
В Серию A вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне
14 апреля, 09:55
10 лучших клубов мира по трансферному балансу за последние 9 лет
15 декабря 2024, 11:27
4
Мухин из ЦСКА вместо «Сассуоло» перейдет в клуб РПЛ
17 июля, 21:43
6
Мухин может сменить ЦСКА на итальянский клуб
17 июля, 15:27
7
В Серию A вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне
14 апреля, 09:55
10 лучших клубов мира по трансферному балансу за последние 9 лет
15 декабря 2024, 11:27
4
Кубок Италии. «Милан» уничтожил «Сассуоло» – 6:1
4 декабря 2024, 01:00
1
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
15 мая, 09:20
«Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли
18 августа 2021, 18:55
5
Больше новостей
Италия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Италия. Кубок, 1 раунд
Венеция
- : -
16.08.2025
Мантова
Италия. Кубок, 1 раунд
Комо
- : -
16.08.2025
Зюйдтироль
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
- : -
16.08.2025
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 1 раунд
Кремонезе
- : -
16.08.2025
Палермо
Италия. Кубок, 1 раунд
Монца
- : -
17.08.2025
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1 раунд
Венеция
- : -
16.08.2025
Мантова
Италия. Кубок, 1 раунд
Комо
- : -
16.08.2025
Зюйдтироль
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
- : -
16.08.2025
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 1 раунд
Кремонезе
- : -
16.08.2025
Палермо
Италия. Кубок, 1 раунд
Монца
- : -
17.08.2025
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1 раунд
Парма
- : -
17.08.2025
Пескара
Италия. Кубок, 1 раунд
Чезена
- : -
17.08.2025
Пиза
Италия. Кубок, 1 раунд
Милан
- : -
17.08.2025
Бари
Италия. Кубок, 1 раунд
Аудаче Чериньола
- : -
18.08.2025
Верона
Последние матчи
Все
Сассуоло
Катанцаро
Италия. Кубок, 1 раунд
Сассуоло
1 : 0
15.08.2025
Катанцаро
Италия. Серия В, 34 тур
Мантова
0 : 0
13.05.2025
Катанцаро
Италия. Серия В, 34 тур
Сассуоло
0 : 1
13.05.2025
Фрозиноне
Италия. Серия В, 38 тур
Сассуоло
0 : 2
09.05.2025
Катанцаро
Италия. Серия В, 37 тур
Кремонезе
1 : 1
04.05.2025
Сассуоло
Италия. Кубок, 1 раунд
Сассуоло
1 : 0
15.08.2025
Катанцаро
Италия. Серия В, 34 тур
Сассуоло
0 : 1
13.05.2025
Фрозиноне
Италия. Серия В, 38 тур
Сассуоло
0 : 2
09.05.2025
Катанцаро
Италия. Серия В, 37 тур
Кремонезе
1 : 1
04.05.2025
Сассуоло
Италия. Серия В, 36 тур
Сассуоло
2 : 0
01.05.2025
Каррарезе
Италия. Кубок, 1 раунд
Сассуоло
1 : 0
15.08.2025
Катанцаро
Италия. Серия В, 34 тур
Мантова
0 : 0
13.05.2025
Катанцаро
Италия. Серия В, 38 тур
Сассуоло
0 : 2
09.05.2025
Катанцаро
Италия. Серия В, 37 тур
Катанцаро
2 : 2
04.05.2025
Сампдория
Италия. Серия В, 36 тур
Юве Стабиа
2 : 0
01.05.2025
Катанцаро
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: