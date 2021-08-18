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    «Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли

    Бывший голкипер «Спартака» Андреа Романьоли перешел в «Катанцаро» из итальянской Серии С.

    Контракт с 23-летним голкипером рассчитан на один сезон. В июне у итальянца истек контракт со «Спартаком», он стал свободным агентом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Катанцаро»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +28983

      oyabun 42 минуты назад

      Повезло итальянцам. Такого наиценнейшего вратаря заполучили! ПСЖ то дурачки какого то левого Доннарумму взяли...

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