«Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли

Повезло итальянцам. Такого наиценнейшего вратаря заполучили! ПСЖ то дурачки какого то левого Доннарумму взяли...
Бывший голкипер «Спартака» Андреа Романьоли перешел в «Катанцаро» из итальянской Серии С.
Контракт с 23-летним голкипером рассчитан на один сезон. В июне у итальянца истек контракт со «Спартаком», он стал свободным агентом.
- Романьоли купили у «Ромы» летом 2019 года вместе с Эсекьелем Понсе.
- За голкипера, по данным Transfermarkt, заплатили 3 миллиона евро.
- За почти два сезона он провел 1 матч за «Спартак-2» и пропустил 4 гола.