«Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли

Бывший голкипер «Спартака» Андреа Романьоли перешел в «Катанцаро» из итальянской Серии С.

Контракт с 23-летним голкипером рассчитан на один сезон. В июне у итальянца истек контракт со «Спартаком», он стал свободным агентом.