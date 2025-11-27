28 ноября в рамках 13 тура Серии А «Комо» примет «Сассуоло». Хозяева подходят к игре в отличном состоянии и продолжают затяжную серию без поражений, демонстрируя уверенный и сбалансированный футбол. Разгромная победа над «Торино» со счетом 5:1 стала ярким подтверждением высокой атакующей эффективности. В то же время «Сассуоло» действует нестабильно, хотя регулярно забивает и способен навязать борьбу даже на выезде. Предстоящая встреча ожидается с заметным игровым темпом и большим количеством острых моментов у обоих ворот.

«Комо»

После 12 туров команда набрала 21 очко и занимает 6 место в таблице. «Комо» не проигрывает уже в 10 матчах подряд, пропустив всего 2 мяча в последних пяти встречах. Средняя результативность составляет 1.60 гола за игру, при этом оборона выглядит одной из самых надежных на этом отрезке. Лидером атаки остается Нико Пас, забивший 5 мячей в сезоне, и именно через его зону строится большая часть позиционных комбинаций хозяев.

«Сассуоло»

Гости располагаются на 9 позиции с 17 очками. В пяти последних матчах команда забила 8 голов и пропустила 6, демонстрируя яркий, но не всегда сбалансированный футбол. «Сассуоло» отличается голами в четырех встречах подряд, однако допускает регулярные ошибки в защите. Главной атакующей силой остается Доменико Берарди, оформивший 4 мяча в чемпионате.

Факты о командах

«Комо»

Не проигрывает в 11 последних матчах

В среднем 1.60 забито и 0.40 пропущено за игру

Победа 5:1 над «Торино» в прошлом туре

«Сассуоло»

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 1.60 забито и 1.20 пропущено

6 пропущенных мячей за 5 последних игр

Прогноз на матч «Комо» – «Сассуоло»

С учетом показателей обеих команд «Комо» выглядит более стабильным и организованным коллективом, особенно в обороне. «Сассуоло» способен создать проблемы за счет активности впереди, но его уязвимость в защите повышает шансы хозяев на итоговый успех. Ожидается динамичный матч с преимуществом «Комо» и высокой вероятностью результативных действий с обеих сторон.

