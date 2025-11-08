9 ноября 2025 года в 14:30 состоится поединок 11-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» будет принимать в Бергамо «Сассуоло».

«Аталанта»

Команда Ивана Юрича потерпела лишь одно поражение в Серии А, но при этом все равно обосновалась аж на 11-й (!) строчке в таблице. Беда в том, что «Богиня» не проигрывает, но и почти не побеждает, с усердием достойного лучшего применения штампуя ничьи.

В мид-уик «Аталанта» удивила классным выступлением в ЛЧ. «Нерадзурри» съездили в гости к «Марселю» и неожиданно грохнули хозяев «Велодрома».

Последние три игры:

Марсель – Аталанта 0:1

Удинезе – Аталанта 1:0

Аталанта – Милан 1:1

«Сассуоло»

«Нероверди» постепенно укрепляются в статусе крепкого середняка. После возвращения в элиту перед командой стояла задача не проследовать в обратном направлении и «Сассуоло» с честью идет к цели, при этом не хватая звезд с неба.

Последние три игры:

Сассуоло – Дженоа 1:2

Кальяри – Сассуоло 1:2

Сассуоло – Рома 0:1

Очные встречи

Аталанта – Сассуоло 3:0

Аталанта – Сассуоло 3:1

Сассуоло – Аталанта 0:2

Прогноз на матч «Аталанта» – «Сассуоло»

«Аталанте» пора перестать раздавать очки всем нуждающимся. У команды хватает качества, чтобы претендовать на места в еврокубках и, похоже, футболисты постепенно адаптируются к требованиям Юрича. Считаем, что «бергамаски» добьются победы в результативном матче.

Прогноз: победа «Аталанты» и тотал больше 2,5 голов. Коэффициент – 2.14. Прогноз на счет – 2:1.