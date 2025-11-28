28.11.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
4-1-2-2-1
1
Бутез
5
Морено
4
Рамон
34
Карлос
23
Войвода
21
Перроне
8
Какере
10
Пас
17
Родригес
42
Аддаи
9
Дувикас
4-1-1-3-1
49
Мурич
6
Валюкевич
5
Мухаремович
21
Идзес
3
Доиг
18
Матич
8
Коне
10
Берарди
55
Торстведт
45
Лорьенте
9
Пинамонти
23
Войвода
4
Пош
4
Пош
23
Войвода
21
Перроне
2
Кемпф
2
Кемпф
21
Перроне
17
Родригес
20
Батурина
20
Батурина
17
Родригес
42
Аддаи
19
Кюн
19
Кюн
42
Аддаи
8
Какере
7
Да Кунья
7
Да Кунья
8
Какере
3
Доиг
5
Канде
5
Канде
3
Доиг
10
Берарди
7
Вольпато
7
Вольпато
10
Берарди
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
9
Пинамонти
9
Моро
9
Моро
9
Пинамонти
8
Коне
44
Яннони
44
Яннони
8
Коне
Остались в запасе
Комо
Сассуоло
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
9
Альберто Черри
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
33
Christian Frangella
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
9
Альберто Черри
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
33
Christian Frangella
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Комо - Сассуоло
2
1
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
13
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
7
Офсайды
2
3
Количество передач
628
362
Сейвы
5
11
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.81
0.78
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Сассуоло», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»