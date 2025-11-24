24.11.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
4-1-1-3-1
49
Мурич
5
Канде
21
Идзес
5
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
8
Коне
39
Фадера
55
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
4-1-2-3
1
Шемпер
33
Калабрези
4
Караччоло
5
Канестрелли
3
Ангори
20
Эбишер
7
Лери
10
Трамони
36
27
18
Нзола
5
Канде
3
Доиг
3
Доиг
5
Канде
6
Валюкевич
26
Кулибали
26
Кулибали
6
Валюкевич
8
Коне
35
Липани
35
Липани
8
Коне
18
Матич
7
Вольпато
7
Вольпато
18
Матич
39
Фадера
45
Лорьенте
45
Лорьенте
39
Фадера
33
Калабрези
39
Альбиоль
39
Альбиоль
33
Калабрези
3
Ангори
6
Хойхольт
6
Хойхольт
3
Ангори
20
Эбишер
21
Вурал
21
Вурал
20
Эбишер
10
Трамони
32
Морео
32
Морео
10
Трамони
18
Нзола
19
Мейстер
19
Мейстер
18
Нзола
Остались в запасе
Сассуоло
Пиза
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
77
Николас Пьерини
ЛВ
9
Лука Моро
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
16
Луи Буффон
ЦП
72
Giacomo Maucci
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
77
Николас Пьерини
ЛВ
9
Лука Моро
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
16
Луи Буффон
ЦП
72
Giacomo Maucci
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Сассуоло - Пиза
2
2
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
10
Офсайды
1
2
Количество передач
510
307
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.54
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Пизы», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Пиза»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»