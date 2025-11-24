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  • «Сассуоло» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

«Сассуоло» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

24 ноября 2025, 21:35
Сассуоло
24.11.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Пиза
6' Н. Матич 90+5' К. Торстведт
4' М. Нзола (П) 81' Х. Мейстер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
(К) ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Сассуоло
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Лука Моро
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Пиза
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
16
Луи Буффон
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
72
Giacomo Maucci
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
32
Стефано Морео
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Мурич
5
Канде
21
Идзес
5
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
8
Коне
39
Фадера
55
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
4-1-2-3
1
Шемпер
33
Калабрези
4
Караччоло
5
Канестрелли
3
Ангори
20
Эбишер
7
Лери
10
Трамони
36
27
18
Нзола
5
Канде
3
Доиг
3
Доиг
5
Канде
6
Валюкевич
26
Кулибали
26
Кулибали
6
Валюкевич
8
Коне
35
Липани
35
Липани
8
Коне
18
Матич
7
Вольпато
7
Вольпато
18
Матич
39
Фадера
45
Лорьенте
45
Лорьенте
39
Фадера
33
Калабрези
39
Альбиоль
39
Альбиоль
33
Калабрези
3
Ангори
6
Хойхольт
6
Хойхольт
3
Ангори
20
Эбишер
21
Вурал
21
Вурал
20
Эбишер
10
Трамони
32
Морео
32
Морео
10
Трамони
18
Нзола
19
Мейстер
19
Мейстер
18
Нзола
Остались в запасе
Сассуоло
Пиза
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
77
Николас Пьерини
ЛВ
9
Лука Моро
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
16
Луи Буффон
ЦП
72
Giacomo Maucci
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
77
Николас Пьерини
ЛВ
9
Лука Моро
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
16
Луи Буффон
ЦП
72
Giacomo Maucci
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Сассуоло - Пиза
2
2
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
10
Офсайды
1
2
Количество передач
510
307
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.54
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Пизы», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло»«Пиза»

«Сассуоло» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Сассуоло
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