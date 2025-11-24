Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Пизы», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Пиза»