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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Османлыспор
Касымпаша - Османлыспор: обзор матча 03 марта 2018
Касымпаша
03.03.2018, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Османлыспор
39'
С. Бен Юссеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Османлыспор
90'
Желтая карточка
М. Гювен
75'
Желтая карточка
М. Байир
59'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
ГОЛ! 1:0!
С. Бен Юссеф
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
90
Страхил Попов
ЦП
77
Маркус Ноймайр
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
7
Джон Мурильо
ЦП
Османлыспор
6
Мехмет Гювен
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
2-3-1-1
31
Веньо
13
Бен Юссеф
90
Попов
77
Ноймайр
43
Менса
7
Трезеге
55
Койта
3-3-1
99
Карчемарскас
33
Байир
8
Пинту
2
Айхан
17
Регаттен
22
Карлос
6
Гюльселам
9
Батдал
Остались в запасе
Касымпаша
Османлыспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
7
Джон Мурильо
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
6
Мехмет Гювен
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
7
Джон Мурильо
ЦП
Остались в запасе
6
Мехмет Гювен
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Касымпаша - Османлыспор
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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