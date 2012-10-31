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Расписание матчей
Германия. Кубок
Карлсруэ - Дуйсбург
Карлсруэ - Дуйсбург: обзор матча 31 октября 2012
Карлсруэ
31.10.2012, среда, 22:00
Германия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Дуйсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карлсруэ - Дуйсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Дуйсбург
Информация о матче
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