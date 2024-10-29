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Расписание матчей
Германия. Кубок
Киккерс - Карлсруэ
Киккерс - Карлсруэ: обзор матча 29 октября 2024
Киккерс
29.10.2024, вторник, 20:00
Германия. Кубок, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Карлсруэ
61'
Б. Зивзивадзе
72'
M. Beifus
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Киккерс - Карлсруэ
Замена
A. Mešanović
️️️️
M. Wachs
89'
Замена
J. Urbich
️️️️
Д. Назаров
85'
Замена
V. Mustafa
️️️️
R. Berlinski
85'
84'
Замена
А. Хунцикер
️️️️
Б. Зивзивадзе
84'
Замена
Л. Гюнтер
️️️️
D. Herold
77'
Замена
B. Conté
️️️️
Д. Бурнич
77'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
Р. Хойссер
77'
Замена
Ф. Шлюзенер
️️️️
Л. Пфайффер
72'
ГОЛ! 0:2!
M. Beifus
Пас отдал
С. Юнг
Замена
S. Mensah
️️️️
О. Унлючифци
70'
61'
ГОЛ! 0:1!
Б. Зивзивадзе
Пас отдал
Л. Пфайффер
Желтая карточка
K. Arh Česen
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киккерс
1
Johannes Brinkies
ВР
32
Vincent Moreno Giesel
ЦЗ
27
Jayson Breitenbach
ЦЗ
5
Alexander Sorge
ЦЗ
14
Kristjan Arh Česen
ЦЗ
8
Онур Унлючифци
ЦП
6
Daniel Dejanovic
ЦП
17
Marc Wachs
(К)
ЦП
11
Boubacar Barry
ЦП
21
Ron Berlinski
ЦФ
10
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Рико Шмитт
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
30
Робин Хойссер
ЦП
10
Марвин Ванитцек
(К)
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Киккерс
18
Lucas Becker
ВР
8
Ouassim Karada
ЦП
30
Almin Mešanović
ЦП
23
Sascha Korb
ЦП
7
Stephan Mensah
ЦФ
20
Irwin Pfeiffer
ЦФ
9
Oliver Kovačić
ЦФ
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
27
Jan Urbich
ЦФ
Карлсруэ
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
26
Benedikt Bauer
ЦЗ
39
Enes Zengin
ЦЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
20
Bambasé Conté
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
4-4-2
1
32
5
14
27
8
Унлючифци
17
11
6
10
Назаров
21
4-3-3
1
Вайсс
2
Юнг
20
6
Рапп
4
27
Бурнич
30
Хойссер
10
Ванитцек
16
Пфайффер
28
11
Зивзивадзе
17
30
30
17
8
Унлючифци
7
7
8
Унлючифци
21
9
9
21
10
Назаров
27
27
10
Назаров
20
21
Гюнтер
21
Гюнтер
20
27
Бурнич
20
20
27
Бурнич
30
Хойссер
25
Эглофф
25
Эглофф
30
Хойссер
16
Пфайффер
24
Шлюзенер
24
Шлюзенер
16
Пфайффер
11
Зивзивадзе
9
Хунцикер
9
Хунцикер
11
Зивзивадзе
Остались в запасе
Киккерс
Карлсруэ
18
Lucas Becker
ВР
8
Ouassim Karada
ЦП
23
Sascha Korb
ЦП
20
Irwin Pfeiffer
ЦФ
9
Oliver Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Рико Шмитт
26
Benedikt Bauer
ЦЗ
39
Enes Zengin
ЦЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
18
Lucas Becker
ВР
8
Ouassim Karada
ЦП
23
Sascha Korb
ЦП
20
Irwin Pfeiffer
ЦФ
9
Oliver Kovačić
ЦФ
Остались в запасе
26
Benedikt Bauer
ЦЗ
39
Enes Zengin
ЦЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Рико Шмитт
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Киккерс - Карлсруэ
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
8
Офсайды
4
1
Количество передач
254
651
Сейвы
1
6
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Киккерс
Германия. Кубок, 2 раунд
Киккерс
0 : 2
29.10.2024
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
2 : 1
19.08.2024
Магдебург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
1 : 4
30.07.2022
Фортуна
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
2 : 3
22.08.2016
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1/8 финала
Киккерс
0 : 2
04.03.2015
Боруссия М
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Карлсруэ
- : -
05.12.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
4 : 0
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Lars Erbst, Germany
Стадион:
Sparda-Bank-Hessen-Stadion, Offenbach
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