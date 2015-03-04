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Расписание матчей
Германия. Кубок
Киккерс - Боруссия М
Киккерс - Боруссия М: обзор матча 04 марта 2015
Киккерс
04.03.2015, среда, 22:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Киккерс - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Киккерс
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Киккерс
0 : 2
29.10.2024
Карлсруэ
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2 : 1
19.08.2024
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1 : 4
30.07.2022
Фортуна
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Киккерс
2 : 3
22.08.2016
Ганновер-96
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Киккерс
0 : 2
04.03.2015
Боруссия М
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
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31.10.2026
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2 : 0
27.10.2026
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2 : 3
23.10.2026
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Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Спарда-Банк-Хессен-Штадион
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