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Расписание матчей
Германия. Кубок
Киккерс - Фортуна
Киккерс - Фортуна: обзор матча 30 июля 2022
Киккерс
30.07.2022, суббота, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Фортуна
34'
А. Хоффманн
54'
К. Петерсон
71'
Д. Гинчек
80'
Д. Гинчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Киккерс - Фортуна
80'
ГОЛ! 0:4!
Д. Гинчек
71'
ГОЛ! 0:3!
Д. Гинчек
67'
Желтая карточка
М. Соботтка
62'
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
Р. Хеннингс
62'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
К. Петерсон
54'
ГОЛ! 0:2!
К. Петерсон
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Хоффманн
Пас отдал
Н. Гавори
Желтая карточка
R. Marcos
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киккерс
36
Jakob Zitzelsberger
ЦЗ
31
Ronny Marcos
ЦЗ
27
Jayson Breitenbach
ЦЗ
25
Björn Jopek
ЦП
10
Jakob Lemmer
ЦП
10
Semir Saric
ЦП
9
Törles Knöll
ЦФ
27
Lucas Hermes
ЦФ
Главный тренер
Рико Шмитт
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Киккерс
39
Доминик Ваннер
ЦП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
13
Christian Derflinger
ЦП
33
Dejan Bozic
ЦФ
14
Philipp Hosiner
ЦФ
10
Rafael Garcia
ЦФ
Фортуна
30
Рафаэль Вольф
ВР
14
Квадво Баа
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
3-3-2
36
31
27
25
10
10
27
9
4-3-1-2
33
Кастенмайер
4
Кларер
4
Хоффманн
30
34
Гавори
31
Соботтка
22
Танака
30
Клаус
8
Аппелькамп
7
Петерсон
10
Хеннингс
7
Петерсон
10
Гинчек
10
Гинчек
7
Петерсон
10
Хеннингс
9
Ковнацки
9
Ковнацки
10
Хеннингс
Остались в запасе
Киккерс
Фортуна
39
Доминик Ваннер
ЦП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
13
Christian Derflinger
ЦП
33
Dejan Bozic
ЦФ
14
Philipp Hosiner
ЦФ
10
Rafael Garcia
ЦФ
Главный тренер
Рико Шмитт
30
Рафаэль Вольф
ВР
14
Квадво Баа
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
39
Доминик Ваннер
ЦП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
13
Christian Derflinger
ЦП
33
Dejan Bozic
ЦФ
14
Philipp Hosiner
ЦФ
10
Rafael Garcia
ЦФ
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
14
Квадво Баа
ЦФ
Главный тренер
Рико Шмитт
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Киккерс - Фортуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Киккерс
Германия. Кубок, 2 раунд
Киккерс
0 : 2
29.10.2024
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
2 : 1
19.08.2024
Магдебург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
1 : 4
30.07.2022
Фортуна
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
2 : 3
22.08.2016
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1/8 финала
Киккерс
0 : 2
04.03.2015
Боруссия М
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Спарда-Банк-Хессен-Штадион
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