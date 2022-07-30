Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рико Шмитт

    Тренер
    Имя Рико
    Фамилия Шмитт
    Команда Киккерс
    Гражданство Германия
    Дата рождения 27 сентября 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Киккерс 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2022 Киккерс 1 : 4 Фортуна
    • Читайте нас: 
    11