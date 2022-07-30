Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рико Шмитт - статистика

    Тренер
    Имя Рико
    Фамилия Шмитт
    Команда Киккерс
    Гражданство Германия
    Дата рождения 27 сентября 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Киккерс 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2022 Киккерс 1 : 4 Фортуна
    • Читайте нас: 