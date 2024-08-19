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Расписание матчей
Германия. Кубок
Киккерс - Магдебург
Киккерс - Магдебург: обзор матча 19 августа 2024
Киккерс
19.08.2024, понедельник, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Магдебург
31'
A. Sorge
74'
V. Mustafa
54'
М. Карс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Киккерс - Магдебург
90'
+6
Желтая карточка
Л. Мусонда
90'
+2
Желтая карточка
А. Марушич
87'
Желтая карточка
A. Nollenberger
84'
Замена
А. Марушич
️️️️
S. Gnaka
77'
Замена
К. Кремпицки
️️️️
Л. Бурджу
76'
Желтая карточка
T. Ito
ГОЛ! 2:1!
V. Mustafa
Пас отдал
M. Wachs
74'
Замена
О. Унлючифци
️️️️
R. Berlinski
67'
Замена
V. Mustafa
️️️️
Д. Назаров
67'
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Карс
Пас отдал
T. Ito
46'
Замена
T. Müller
️️️️
Ж. Югонет
46'
Замена
A. Nollenberger
️️️️
М. Эль-Ханкури
46'
Замена
T. Ito
️️️️
Б. Силва Тейшейра
Желтая карточка
A. Sorge
45'
+2
38'
Желтая карточка
Ж. Югонет
ГОЛ! 1:0!
A. Sorge
Пас отдал
M. Wachs
31'
Желтая карточка
M. Wachs
28'
Желтая карточка
Д. Назаров
24'
Желтая карточка
O. Kovačić
19'
17'
Желтая карточка
Л. Бурджу
17'
Желтая карточка
S. Gnaka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киккерс
1
Johannes Brinkies
ВР
13
Noel Knothe
ЦЗ
32
Vincent Moreno Giesel
ЦЗ
31
Ronny Marcos
ЦЗ
14
Kristjan Arh Česen
ЦЗ
5
Alexander Sorge
ЦЗ
17
Marc Wachs
(К)
ЦП
11
Boubacar Barry
ЦП
6
Daniel Dejanovic
ЦП
10
Дмитрий Назаров
ЦФ
21
Ron Berlinski
ЦФ
Главный тренер
Рико Шмитт
Магдебург
15
Даниэль Хебер
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
9
Ливан Бурджу
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
19
Мартейн Карс
ЦФ
1
Dominik Reimann
(К)
ЦФ
26
Abu-Bekir Ömer El-Zein
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Киккерс
18
Lucas Becker
ВР
23
Sascha Korb
ЦП
8
Онур Унлючифци
ЦП
30
Almin Mešanović
ЦП
8
Ouassim Karada
ЦП
20
Irwin Pfeiffer
ЦФ
9
Oliver Kovačić
ЦФ
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
7
Stephan Mensah
ЦФ
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
4
Элдин Дзогович
ЦЗ
13
Коннор Кремпицки
ЦП
21
Falko Michel
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
26
Алекса Марушич
ПВ
10
Ксавье Амаечи
ПВ
5
Tobias Müller
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
3-2-3-2
1
31
14
5
32
13
17
11
6
21
10
Назаров
4-2-2-3
8
4
Югонет
6
Матисен
15
Хебер
19
Мусонда
9
Бурджу
70
Силва Тейшейра
27
Эль-Ханкури
26
1
19
Карс
21
8
Унлючифци
8
Унлючифци
21
10
Назаров
9
9
10
Назаров
9
Бурджу
13
Кремпицки
13
Кремпицки
9
Бурджу
27
Эль-Ханкури
17
17
27
Эль-Ханкури
8
26
Марушич
26
Марушич
8
4
Югонет
5
5
4
Югонет
70
Силва Тейшейра
17
17
70
Силва Тейшейра
Остались в запасе
Киккерс
Магдебург
18
Lucas Becker
ВР
23
Sascha Korb
ЦП
30
Almin Mešanović
ЦП
8
Ouassim Karada
ЦП
20
Irwin Pfeiffer
ЦФ
9
Oliver Kovačić
ЦФ
7
Stephan Mensah
ЦФ
Главный тренер
Рико Шмитт
30
Noah Kruth
ВР
4
Элдин Дзогович
ЦЗ
21
Falko Michel
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
Главный тренер
Петрик Сандер
Остались в запасе
18
Lucas Becker
ВР
23
Sascha Korb
ЦП
30
Almin Mešanović
ЦП
8
Ouassim Karada
ЦП
20
Irwin Pfeiffer
ЦФ
9
Oliver Kovačić
ЦФ
7
Stephan Mensah
ЦФ
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
4
Элдин Дзогович
ЦЗ
21
Falko Michel
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
Главный тренер
Рико Шмитт
Главный тренер
Петрик Сандер
Статистика матча Киккерс - Магдебург
4
7
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Угловые удары
1
7
Нарушения
17
16
Офсайды
1
4
Количество передач
239
644
Сейвы
6
1
Точность передач %
64
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Киккерс
Германия. Кубок, 2 раунд
Киккерс
0 : 2
29.10.2024
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
2 : 1
19.08.2024
Магдебург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
1 : 4
30.07.2022
Фортуна
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
2 : 3
22.08.2016
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1/8 финала
Киккерс
0 : 2
04.03.2015
Боруссия М
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Альт
(Хойсвайлер)
Стадион:
Sparda-Bank-Hessen-Stadion, Offenbach
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