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Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Судан
Камерун - Судан: обзор матча 30 января 2008
Камерун
30.01.2008, среда, 20:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 3 тур
3 : 0
Завершен
Судан
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Статистика матча Камерун - Судан
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Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
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Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
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