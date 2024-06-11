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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Монголия - Камбоджа
Монголия - Камбоджа: обзор матча 11 июня 2024
Монголия
11.06.2024, вторник, 12:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Камбоджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монголия - Камбоджа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Монголия
2 : 1
11.06.2024
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
07.06.2024
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
3 : 0
25.03.2024
Монголия
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
4 : 0
04.06.2026
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
1 : 1
13.11.2025
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
1 : 2
05.06.2025
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
1 : 2
25.03.2025
Аруба
Информация о матче
Стадион:
MFF Football Centre, Ulaanbaatar
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Камбоджа
Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
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Сингапур – Монголия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026
31 мая
Сингапур – Монголия: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая
Гонконг – Монголия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.55
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Сингапур – Монголия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026
31 мая
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2023.10.17 18:36
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Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
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2025.11.13 15:30
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Камбоджа – Таджикистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025
2025.06.05 13:50
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2025.06.04 12:04
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