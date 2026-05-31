31.05.2026, воскресенье, 14:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Составы команд
Сингапур
Монголия
1
Saikhanchuluun Amarbayasgalan
ВР
13
Khashchuluun Naranbaatar
ЦЗ
3
Munkh-Orgil Orkhon
ЦЗ
5
Filip Chinzorig
ЦЗ
14
Tsogt-Ochir Jargaltuyaa
ЦЗ
4
Gerelt-Od Bat-Orgil
ЦП
10
Tsend-Ayush Khurelbaatar
ЦП
2
Dulguun Amaraa
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
11
Oyunbaatar Mijiddorj
ЦФ
9
Tuguldur Gantogtokh
ЦФ
Главный тренер
Гаридмагнай Баясгалан
Сингапур
12
Syazwan Buhari
ВР
30
Rudy Khairullah
ВР
5
A. A. Bin Azmi
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
17
Irfan Fandi Ahmad
ЦЗ
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
26
Jordan Emaviwe
ЦЗ
28
Zulqarnaen Suzliman
ЦЗ
22
Jacob Mahler
ЦП
13
Nathan Mao
ЦП
23
Harhys Stewart
ЦП
27
Saifullah Akbar
ЦП
6
K. Nakamura
ЦФ
9
Ikhsan Fandi Ahmad
ЦФ
11
Glenn Kweh
ЦФ
3-5-1-1
1
14
21
32
2
8
7
10
16
3
20
4-2-4
1
3
5
14
13
4
10
9
11
7
2
Остались в запасе
Сингапур
Монголия
12
Syazwan Buhari
ВР
30
Rudy Khairullah
ВР
5
A. A. Bin Azmi
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
17
Irfan Fandi Ahmad
ЦЗ
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
26
Jordan Emaviwe
ЦЗ
28
Zulqarnaen Suzliman
ЦЗ
22
Jacob Mahler
ЦП
13
Nathan Mao
ЦП
23
Harhys Stewart
ЦП
27
Saifullah Akbar
ЦП
6
K. Nakamura
ЦФ
9
Ikhsan Fandi Ahmad
ЦФ
11
Glenn Kweh
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Главный тренер
Гаридмагнай Баясгалан
Остались в запасе
12
Syazwan Buhari
ВР
30
Rudy Khairullah
ВР
5
A. A. Bin Azmi
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
17
Irfan Fandi Ahmad
ЦЗ
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
26
Jordan Emaviwe
ЦЗ
28
Zulqarnaen Suzliman
ЦЗ
22
Jacob Mahler
ЦП
13
Nathan Mao
ЦП
23
Harhys Stewart
ЦП
27
Saifullah Akbar
ЦП
6
K. Nakamura
ЦФ
9
Ikhsan Fandi Ahmad
ЦФ
11
Glenn Kweh
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Главный тренер
Гаридмагнай Баясгалан
Статистика матча Сингапур - Монголия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию Сингапур против Монголии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 14:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»