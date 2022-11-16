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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
КАМАЗ - Звезда
КАМАЗ - Звезда: обзор матча 16 ноября 2022
КАМАЗ
16.11.2022, среда, 14:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Звезда
90+4'
Н. Кирсанов
7'
С. Уткин
71'
Д. Суконкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Звезда
ГОЛ! 1:2!
Н. Кирсанов
90'
+4
Желтая карточка
А. Мохаммад
83'
82'
Замена
С. Евсютин
️️️️
Д. Суконкин
82'
Замена
Е. Игнатович
️️️️
Н. Першин
71'
ГОЛ! 0:2!
Д. Суконкин
66'
Замена
А. Зюзин
️️️️
П. Кудряшов
66'
Замена
Д. Великородный
️️️️
М. Андреев
62'
Желтая карточка
М. Андреев
Замена
Д. Шамкин
️️️️
З. Тарасенко
60'
Замена
А. Абрамов
️️️️
Д. Шайхутдинов
46'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Сикоев
46'
Замена
В. Бабаев
️️️️
А. Исик
46'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
А. Куликов
46'
25'
Желтая карточка
П. Кудряшов
Желтая карточка
Н. Кирсанов
24'
20'
Замена
А. Иванов
️️️️
С. Уткин
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Уткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Звезда
90
Владимир Мухин
ВР
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
24
Андрей Орлов
ОП
46
Никита Першин
ОП
77
Максим Андреев
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
9
Матвей Першин
ЦФ
7
Дмитрий Суконкин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
21
Степан Евсютин
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
27
Александр Зюзин
ЦП
4-1-2-2-1
1
Смирнов
26
Шайхутдинов
71
Денисов
17
Пальцев
91
Куликов
87
Исик
7
Маляров
8
Тарасенко
10
Кирсанов
8
Серченков
70
Сикоев
3-2-3-2
90
Мухин
22
Уткин
63
Никитенков
5
Смирнов
24
Орлов
46
Першин
29
Кудряшов
77
Андреев
68
Герчиков
7
Суконкин
9
Першин
8
Тарасенко
8
Шамкин
8
Шамкин
8
Тарасенко
70
Сикоев
96
Мохаммад
96
Мохаммад
70
Сикоев
87
Исик
11
Бабаев
11
Бабаев
87
Исик
91
Куликов
42
Кириллов
42
Кириллов
91
Куликов
26
Шайхутдинов
4
Абрамов
4
Абрамов
26
Шайхутдинов
22
Уткин
22
Иванов
22
Иванов
22
Уткин
77
Андреев
6
Великородный
6
Великородный
77
Андреев
29
Кудряшов
27
Зюзин
27
Зюзин
29
Кудряшов
46
Першин
29
Игнатович
29
Игнатович
46
Першин
7
Суконкин
21
Евсютин
21
Евсютин
7
Суконкин
Остались в запасе
КАМАЗ
Звезда
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
97
Дамир Таликин
ЦП
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
71
Алексей Мамин
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
30
Данил Пшеничников
ВР
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
97
Дамир Таликин
ЦП
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
71
Алексей Мамин
ВР
Остались в запасе
30
Данил Пшеничников
ВР
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча КАМАЗ - Звезда
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Нефтехимик
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