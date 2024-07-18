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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Урарту - Калев Таллин
Урарту - Калев Таллин: обзор матча 18 июля 2024
Урарту
18.07.2024, четверг, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Калев Таллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Урарту - Калев Таллин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урарту
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Алашкерт
- : -
05.12.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Урарту
2 : 4
28.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Сюник
1 : 2
21.11.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Сардарапат
0 : 0
22.10.2026
Урарту
Калев Таллин
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Калев Таллин
2 : 1
08.11.2025
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Харью
4 : 1
02.11.2025
Калев Таллин
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Таммека
5 : 2
25.10.2025
Калев Таллин
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Калев Таллин
0 : 2
22.10.2025
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
6 : 0
18.10.2025
Калев Таллин
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Урарту
Калев Таллин
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января
12
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
2025.07.18 18:51
«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 19:50
«Неман» – «Урарту»: прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:15
Прогноз на точный счeт матча «Неман» – «Урарту»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:45
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января
12
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
2025.07.18 18:51
«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 19:50
«Неман» – «Урарту»: прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:15
Прогноз на точный счeт матча «Неман» – «Урарту»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:45
В МИД РФ жестко отреагировали на отказ Эстонии выдать визы российским футболистам
2024.07.11 21:21
65
Четыре российских игрока «Урарту» не получили визы для матча Лиги конференций
2024.07.11 16:17
4
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