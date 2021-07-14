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Квант - Кайрат
Квант - Кайрат: обзор матча 14 июля 2021
Квант
14.07.2021, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
0 : 3
Завершен
Кайрат
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Квант - Кайрат
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0
Матчи команд
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
10.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Квант
2 : 2
03.10.2026
Шумбрат
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Динамо-2
1 : 1
10.06.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Кайрат
2 : 2
04.06.2022
Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Кайрат
4 : 2
22.05.2022
Енисей-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Муром
0 : 1
15.05.2022
Кайрат
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