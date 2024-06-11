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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Куба - Каймановы острова
Куба - Каймановы острова: онлайн-трансляция 11 июня 2024
Куба
11.06.2024, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа A, 3 тур
3 : 0
Тех. поражение
Каймановы острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Куба - Каймановы острова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
2 : 0
12.10.2025
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Общий этап
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
Куба
Каймановы острова
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
4 : 1
06.06.2026
Каймановы острова
Товарищеские матчи. Сборные
Каймановы острова
4 : 0
16.11.2025
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Каймановы острова
1 : 2
13.11.2025
Британские Виргинские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Каймановы острова
0 : 1
07.06.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Бермудские острова
5 : 0
05.06.2025
Каймановы острова
Информация о матче
Стадион:
Estadio Antonio Maceo, Santiago de Cuba
Новости команд
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Куба
Каймановы острова
Гибралтар – Каймановы острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
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Гибралтар – Каймановы острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
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