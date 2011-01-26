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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дуйсбург - Кайзерслаутерн
Дуйсбург - Кайзерслаутерн: обзор матча 26 января 2011
Дуйсбург
26.01.2011, среда, 21:00
Германия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дуйсбург - Кайзерслаутерн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
- : -
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Пройссен
1 : 2
07.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
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Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
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2 : 4
13.10.2026
Дуйсбург
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Кайзерслаутерн
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22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
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Бохум
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