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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Кайрат
Маккаби - Кайрат: обзор матча 21 июля 2016
Маккаби
21.07.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Кайрат
86'
Г. Альберман
64'
Ж. Гоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Кайрат
ГОЛ! 1:1!
Г. Альберман
86'
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим II
83'
64'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Гоу
59'
Желтая карточка
И. Куат
53'
Желтая карточка
Ж. Гоу
45'
Замена
И. Куат
️️️️
Г. Асеведо
Желтая карточка
Н. Игьебор
41'
24'
Желтая карточка
С. Лунин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
6
Гал Альберман
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Кайрат
1
Владимир Плотников
ВР
28
Андрей Аршавин
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
88
Исаэль
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
77
Станислав Лунин
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Маккаби
55
Хавив Охайон
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Кайрат
5
Исламбек Куат
ЦЗ
14
Эрмек Куантаев
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
1-5-2
1
Райкович
18
Тиби
15
Мича
22
Рикан
40
Игьебор
8
Перец
6
Альберман
70
Са
11
Бен-Хаим II
2-2-1-2
1
Плотников
88
Бакаев
44
Тимощук
88
Исаэль
30
Асеведо
28
Аршавин
22
Гоу
77
Лунин
30
Асеведо
5
Куат
5
Куат
30
Асеведо
Остались в запасе
Маккаби
Кайрат
55
Хавив Охайон
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
14
Эрмек Куантаев
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
55
Хавив Охайон
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Остались в запасе
14
Эрмек Куантаев
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Маккаби - Кайрат
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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