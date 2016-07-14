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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кайрат - Маккаби
Кайрат - Маккаби: обзор матча 14 июля 2016
Кайрат
14.07.2016, четверг, 17:45
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Маккаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Маккаби
86'
Замена
Б. Ицхаки
️️️️
Н. Игьебор
55'
Желтая карточка
Г. Альберман
Начало матча
Статистика матча Кайрат - Маккаби
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
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