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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Ягеллония - Райо Вальекано
Ягеллония - Райо Вальекано: обзор матча 11 декабря 2025
Ягеллония
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 5 тур
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
44'
Х. Имас
6'
С. Камельо
61'
Л. Эспино
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Райо Вальекано
Завершен
90'
+5'
Замена
Dimitris Rallis
️️️️➡️️
Norbert Wojtuszek
89'
88'
Замена
Жерар Гумбау
️️️️➡️️
Унаи Лопес
Желтая карточка
Афимико Пулулу
(фол)
85'
80'
Желтая карточка
Пате Сисс
80'
Замена
Оскар Валентин
️️️️➡️️
Пате Сисс
Замена
Тарас Романчук
️️️️➡️️
Леон Флеч
68'
Замена
Серхио Лосано
️️️️➡️️
Алехандро Посо
68'
65'
Желтая карточка
Иси Палазон
(подножка)
61'
ГОЛ! 1:2!
Луис Эспино
Пас отдал
Пеп Чаваррия
60'
Замена
Фран Перес
️️️️➡️️
Серхио Камельо
60'
Замена
Луис Эспино
️️️️➡️️
Иван Баллиу
60'
Замена
Хорхе де Фрутос
️️️️➡️️
Альваро Гарсия
55'
Желтая карточка
Серхио Камельо
(подножка)
Замена
Bartosz Mazurek
️️️️➡️️
Dawid Drachal
46'
45'
+4'
ГОЛ! 1:1!
Хесус Имас
44'
43'
Желтая карточка
Пеп Чаваррия
Желтая карточка
Dawid Drachal
(фол)
31'
6'
ГОЛ! 0:1!
Серхио Камельо
Пас отдал
Альваро Гарсия
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Sławomir Abramowicz
ВР
27
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
13
Бернарду Виталь
ЦЗ
7
Алехандро Посо
ПЗ
31
Леон Флеч
ОП
15
Norbert Wojtuszek
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
11
Хесус Имас
(К)
АП
10
Афимико Пулулу
ЛВ
77
Оскар Петушевски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
7
Иси Палазон
(К)
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Ягеллония
22
Miłosz Piekutowski
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
6
Тарас Романчук
ОП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
5
Cezary Polak
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
86
Bartosz Mazurek
ЦП
22
Азиэл Джексон
АП
15
Алехандро Кантеро
ЛВ
18
Лука Прип
ПВ
17
Youssef Sylla
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
22
Луис Эспино
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
4-1-2-2-1
50
27
3
Стойинович
13
Виталь
7
Посо
31
Флеч
15
8
10
Пулулу
11
Имас
77
Петушевски
3-2-2-2-1
13
Баталья
2
Рацу
5
Фелипе
24
Лежен
20
Баллиу
3
Чаваррия
17
Лопес
6
Сисс
7
Палазон
18
Гарсия
10
Камельо
31
Флеч
6
Романчук
6
Романчук
31
Флеч
7
Посо
21
Лосано
21
Лосано
7
Посо
8
86
86
8
15
9
9
15
20
Баллиу
22
Эспино
22
Эспино
20
Баллиу
17
Лопес
15
Гумбау
15
Гумбау
17
Лопес
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
18
Гарсия
19
де Фрутос
19
де Фрутос
18
Гарсия
10
Камельо
21
Перес
21
Перес
10
Камельо
Остались в запасе
Ягеллония
Райо Вальекано
22
Miłosz Piekutowski
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
85
Eryk Kozlowski
ЦП
5
Cezary Polak
ЦП
22
Азиэл Джексон
АП
15
Алехандро Кантеро
ЛВ
18
Лука Прип
ПВ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
Остались в запасе
22
Miłosz Piekutowski
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
85
Eryk Kozlowski
ЦП
5
Cezary Polak
ЦП
22
Азиэл Джексон
АП
15
Алехандро Кантеро
ЛВ
18
Лука Прип
ПВ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Ягеллония - Райо Вальекано
2
4
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
8
Нарушения
18
22
Офсайды
2
2
Количество передач
381
361
Сейвы
1
1
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.4
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Информация о матче
Главный судья:
Edgars Malcevs, Latvia
Стадион:
Chorten Arena, Bialystok
Посещаемость:
17534
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