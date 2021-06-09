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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Израиль
Португалия - Израиль: обзор матча 09 июня 2021
Португалия
09.06.2021, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Израиль
42'
Б. Фернандеш
44'
К. Роналду
86'
Ж. Канселу
90+1'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Португалия - Израиль
ГОЛ! 4:0!
Б. Фернандеш
90'
+1
88'
Замена
A. Zargari
️️️️
Н. Лави
88'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Э. Даса
ГОЛ! 3:0!
Ж. Канселу
Пас отдал
Р. Саншеш
86'
72'
Замена
М. Балтакса
️️️️
О. Дгани
Замена
Р. Саншеш
️️️️
В. Карвалью
71'
Замена
П. Гонсалвеш
️️️️
Б. Силва
71'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
К. Роналду
71'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Р. Диаш
62'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Невеш
62'
61'
Замена
О. Халаила
️️️️
Г. Кинда
61'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Б. Натхо
53'
Желтая карточка
О. Дгани
46'
Замена
Й. Абу Ханна
️️️️
С. Менахем
Замена
А. Силва
️️️️
Д. Жота
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Фернандеш
44'
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Ж. Канселу
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
12
Руй Силва
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
5
Орель Дгани
ЦЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
10
Гади Кинда
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
15
Рафа
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Борис Клейман
ВР
21
Ори Дахан
ЦЗ
4
Матан Балтакса
ЦЗ
4
Ор Блориан
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Лиел Абада
ПВ
0
Осама Халаила
ЦФ
0
Йонас Маледе
ЦФ
0
Aviel Zargari
ЦФ
4-2-3-1
12
Силва
19
Мендеш
3
Диаш
3
Пепе
20
Канселу
21
Невеш
14
Карвалью
21
Жота
10
Силва
8
Фернандеш
7
Роналду
3-2-2-1-1
18
Марсиано
5
Дгани
4
Арад
21
Тиби
2
Даса
3
Менахем
10
Кинда
6
Натхо
10
Соломон
7
Захави
3
Диаш
13
Перейра
13
Перейра
3
Диаш
14
Карвалью
16
Саншеш
16
Саншеш
14
Карвалью
21
Невеш
8
Моутинью
8
Моутинью
21
Невеш
10
Силва
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
10
Силва
7
Роналду
7
Гедеш
7
Гедеш
7
Роналду
21
Жота
9
Силва
9
Силва
21
Жота
10
Кинда
0
Халаила
0
Халаила
10
Кинда
2
Даса
0
Маледе
0
Маледе
2
Даса
6
Лави
0
0
6
Лави
6
Натхо
16
Абу Фани
16
Абу Фани
6
Натхо
5
Дгани
4
Балтакса
4
Балтакса
5
Дгани
3
Менахем
20
Ханна
20
Ханна
3
Менахем
Остались в запасе
Португалия
Израиль
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
21
Ори Дахан
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Ор Блориан
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
20
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
15
Рафа
ЦФ
Остались в запасе
21
Ори Дахан
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Ор Блориан
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
20
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Статистика матча Португалия - Израиль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
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