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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ирак - Вьетнам
Ирак - Вьетнам: обзор матча 11 июня 2024
Ирак
11.06.2024, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа F, 6 тур
3 : 1
Завершен
Вьетнам
12'
Х. Али
90+2'
А. Хуссейн
84'
Т. Хай Пхам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирак - Вьетнам
ГОЛ! 2:1!
А. Хуссейн
90'
+2
84'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хай Пхам
Замена
И. Байеш
️️️️
L. Al-Ani
57'
Замена
З. Икбал
️️️️
Ю. Амин
46'
46'
Замена
Х. Дунг До
️️️️
Д. Чиен Нгуйен
46'
Замена
Х. Ман Фам
️️️️
В. Тхань Ву
Желтая карточка
Ю. Амин
34'
17'
Желтая карточка
Ф. Нгуйен
ГОЛ! 1:0!
Х. Али
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирак
12
Джалаль Хассан
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
7
Юссеф Амин
ЛВ
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
20
Осама Рашид
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
10
Моанад Али
ЦФ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Вьетнам
1
Филип Нгуйен
ВР
12
Туань Тай Пхань
ЛЗ
6
Тхань Бинь Нгуйен
ЦЗ
20
Хоанг Вьет Ан Буй
ЦЗ
2
Дуй Ман До
ЦЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
11
Ван Ханг Хуат
ЛВ
26
Ван Труонг Нгуйен
ЦП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
22
Тиен Линь Нгуйен
ЦФ
Главный тренер
Филипп Труссье
Ирак
5
Акам Ашем
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
23
M. Al-Taay
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
13
Башар Ресан
АП
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Вьетнам
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
23
Ван Лам Данг
ВР
13
Тань Тай Хо
ПЗ
7
Хуань Ман Фам
ПЗ
11
Туань Ан Нгуйен
ЦП
8
Хунг Дунг До
ЦП
9
Ван Тоан Нгуйен
ПВ
10
Туань Хай Пхам
ЦФ
13
Ви Хао Буй
ЦФ
4-2-2-2
12
Хассан
15
Яхья
2
Сулака
4
Тахсин
3
Али
16
Аль-Аммари
20
Рашид
7
Амин
17
Джасим
11
10
Али
3-2-3-2-1
1
Нгуйен
6
Нгуйен
20
Буй
2
До
17
Ву
12
Пхань
26
Нгуйен
14
Нгуйен
15
Нгуйен
19
Нгуйен
11
Хуат
22
Нгуйен
5
Ашем
5
Ашем
7
Амин
14
Икбал
14
Икбал
7
Амин
11
8
Байеш
8
Байеш
11
17
Ву
7
Фам
7
Фам
17
Ву
15
Нгуйен
8
До
8
До
15
Нгуйен
Остались в запасе
Ирак
Вьетнам
23
M. Al-Taay
ЦП
25
Мустафа Садун
ЦЗ
13
Башар Ресан
АП
21
Марко Фарджи
ЛВ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
11
Туань Ан Нгуйен
ЦП
13
Тань Тай Хо
ПЗ
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
23
Ван Лам Данг
ВР
9
Ван Тоан Нгуйен
ПВ
10
Туань Хай Пхам
ЦФ
13
Ви Хао Буй
ЦФ
Главный тренер
Филипп Труссье
Остались в запасе
23
M. Al-Taay
ЦП
25
Мустафа Садун
ЦЗ
13
Башар Ресан
АП
21
Марко Фарджи
ЛВ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Остались в запасе
11
Туань Ан Нгуйен
ЦП
13
Тань Тай Хо
ПЗ
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
23
Ван Лам Данг
ВР
9
Ван Тоан Нгуйен
ПВ
10
Туань Хай Пхам
ЦФ
13
Ви Хао Буй
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Главный тренер
Филипп Труссье
Статистика матча Ирак - Вьетнам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Вьетнам
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Информация о матче
Стадион:
Basra International Stadium, Basra
Посещаемость:
42791
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