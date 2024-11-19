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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Оман - Ирак
Оман - Ирак: обзор матча 19 ноября 2024
Оман
19.11.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ирак
36'
Ю. Амин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оман - Ирак
89'
Желтая карточка
A. Attwan
79'
Замена
И. Байеш
️️️️
Х. Али
67'
Желтая карточка
М. Доски
Замена
Э. Аль-Субхи
️️️️
А. Фаваз
65'
61'
Замена
A. Attwan
️️️️
A. Yasin
61'
Замена
S. Ameer
️️️️
M. Al-Taay
46'
Замена
Ф. Путрос
️️️️
З. Тахсин
36'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Амин
Пас отдал
A. Yasin
19'
Желтая карточка
А. Хуссейн
Желтая карточка
Х. Аль-Саади
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оман
1
Ибрахим Аль-Мухаини
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
3
Thani Gharib Al Rushaidi
ЦЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
2
Mohammed Al-Musalami
(К)
ЦЗ
23
Хариб Аль-Саади
ОП
21
Аршад Аль-Алави
ЦП
12
Абдулла Фаваз
ЦП
10
Джамиль Аль-Яхмади
ПВ
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
11
Мухсен Аль-Гассани
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Ирак
22
Ахмед Басиль
ВР
23
Мерчас Доски
ЛЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
7
Юссеф Амин
ЛВ
23
M. Al-Taay
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
9
Ahmed Yasin
(К)
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Оман
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
25
Hussain Said Al Shahri
ЦП
5
Матаз Салех
ЦП
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
17
Nasser Al-Rawahi
ЦФ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
Ирак
1
Фахад Талиб
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
9
Aldin El-Zubaidi
ЦЗ
5
Ali Faez Atiyah
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
S. Ameer
ЦП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
13
Монтадер Маджид
ПВ
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
14
A. Attwan
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Аль-Мухаини
14
Аль-Кааби
6
Аль-Хамиси
2
3
23
Аль-Саади
21
Аль-Алави
12
Фаваз
10
Аль-Яхмади
21
Аль-Мушайфри
11
Аль-Гассани
4-2-2-2
22
Басиль
3
Али
4
Тахсин
2
Сулака
23
Доски
23
14
Икбал
17
Джасим
7
Амин
18
Хуссейн
9
12
Фаваз
7
Аль-Субхи
7
Аль-Субхи
12
Фаваз
4
Тахсин
26
Путрос
26
Путрос
4
Тахсин
23
21
21
23
3
Али
8
Байеш
8
Байеш
3
Али
9
14
14
9
Остались в запасе
Оман
Ирак
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
25
Hussain Said Al Shahri
ЦП
5
Матаз Салех
ЦП
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
17
Nasser Al-Rawahi
ЦФ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
1
Фахад Талиб
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
9
Aldin El-Zubaidi
ЦЗ
5
Ali Faez Atiyah
ЦЗ
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
13
Монтадер Маджид
ПВ
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Остались в запасе
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
25
Hussain Said Al Shahri
ЦП
5
Матаз Салех
ЦП
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
17
Nasser Al-Rawahi
ЦФ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
Остались в запасе
1
Фахад Талиб
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
9
Aldin El-Zubaidi
ЦЗ
5
Ali Faez Atiyah
ЦЗ
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
13
Монтадер Маджид
ПВ
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Главный тренер
Хесус Касас
Статистика матча Оман - Ирак
1
3
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
26
Офсайды
2
1
Количество передач
487
360
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Информация о матче
Главный судья:
Омар Мохамед Аль-Али
Стадион:
Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat
Посещаемость:
26377
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