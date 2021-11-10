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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Косово - Иордания
Косово - Иордания: обзор матча 10 ноября 2021
Косово
10.11.2021, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Иордания
18'
Б. Файсал
85'
Х. Аль-Дардур
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Косово - Иордания
90'
+1
Вторая желтая
Н. Аль-Равабде
85'
ГОЛ! 0:2!
Х. Аль-Дардур
Желтая карточка
А. Ррахмани
77'
76'
Желтая карточка
Х. Аль-Дардур
73'
Замена
Х. Аль-Дардур
️️️️
Б. Файсал
Замена
А. Селмани
️️️️
М. Рашица
62'
59'
Замена
️️️️
А. Ольван
Замена
Ф. Лосаж
️️️️
Ф. Алити
56'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
М. Криезиу
46'
41'
Желтая карточка
Н. Аль-Равабде
Желтая карточка
Б. Халими
38'
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Файсал
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Косово - Иордания
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
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Иордания
1 : 3
28.06.2026
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