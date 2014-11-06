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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сент-Этьен - Интер
Сент-Этьен - Интер: обзор матча 06 ноября 2014
Сент-Этьен
06.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
1 : 1
Завершен
Интер
50'
М. Баял Салл
33'
Додо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Интер
83'
Замена
А. Палацци
️️️️
З. Кузманович
74'
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Ковачич
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Р. Амума
68'
66'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Ф. Бонаццоли
Замена
И. Диоманд
️️️️
М. Эрдинг
56'
Желтая карточка
Ф. Табану
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Баял Салл
50'
33'
ГОЛ! 0:1!
Додо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
54
Исаак Донкор
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
96
Андреа Палацци
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
4-4-2
16
Руффье
26
Баял Салл
24
Перрен
19
Погба
28
Теофил-Катерин
27
Табану
10
Градель
18
Лемуан
11
Клеман
9
Эрдинг
17
Амума
3-3-2-2
22
Каррисо
15
Жуан
3
Андреолли
15
Видич
15
Мбайе
17
Медель
16
Додо
8
Кузманович
8
Ковачич
90
Бонаццоли
8
Паласио
9
Эрдинг
4
Диоманд
4
Диоманд
9
Эрдинг
17
Амума
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
17
Амума
8
Кузманович
96
Палацци
96
Палацци
8
Кузманович
90
Бонаццоли
10
Оби
10
Оби
90
Бонаццоли
8
Ковачич
10
Освальдо
10
Освальдо
8
Ковачич
Остались в запасе
Сент-Этьен
Интер
40
Жесси Мулен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
54
Исаак Донкор
ЦЗ
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сент-Этьен - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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