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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Сан-Лоренсо - Индепендьенте дель Валле
Сан-Лоренсо - Индепендьенте дель Валле: обзор матча 10 мая 2024
Сан-Лоренсо
10.05.2024, пятница, 01:00
Кубок Либертадорес, группа F, 4 тур
2 : 0
Завершен
Индепендьенте дель Валле
24'
А. Барейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Лоренсо - Индепендьенте дель Валле
Красная карточка
J. Romaña
87'
77'
Замена
Р. Лопес
️️️️
К. Паес
73'
Желтая карточка
К. Паес
62'
Замена
A. Bolaños
️️️️
R. Ibarra
62'
Замена
Я. Медина
️️️️
B. Caicedo
46'
Замена
P. Mercado
️️️️
C. Zabala
41'
Желтая карточка
M. Carabajal
27'
Желтая карточка
R. Ibarra
ГОЛ! 1:0!
А. Барейро
24'
Желтая карточка
А. Барейро
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Лоренсо
37
Гастон Кампи
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
28
Адам Барейро
(К)
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Индепендьенте дель Валле
99
Мойзес Рамирес
ВР
13
Matías Fernández
ЦЗ
14
Mateo Carabajal
ЦЗ
5
Richard Schunke
(К)
ЦЗ
15
Beder Caicedo
ЦЗ
15
Cristian Zabala
ЦЗ
80
Жоао Ортис
ОП
30
Renato Ibarra
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
22
Michael Hoyos
ЦП
19
Кендри Паес
АП
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Сан-Лоренсо
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Индепендьенте дель Валле
22
Guido Villar
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
2
Луис Сарате
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
99
Keny Arroyo
ЦП
7
Patrik Mercado
ЦП
19
Яймар Медина
ЦП
11
Alexander Bolaños
ЦП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
1-1-1-2
37
Кампи
5
Ремеди
29
14
28
Барейро
3-3-3-1
99
Рамирес
5
15
15
13
80
Ортис
14
30
10
Ибарра
22
19
Паес
15
7
7
15
15
19
Медина
19
Медина
15
30
11
11
30
19
Паес
31
Лопес
31
Лопес
19
Паес
Остались в запасе
Сан-Лоренсо
Индепендьенте дель Валле
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
22
Guido Villar
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
2
Луис Сарате
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
99
Keny Arroyo
ЦП
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Остались в запасе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Остались в запасе
22
Guido Villar
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
2
Луис Сарате
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
99
Keny Arroyo
ЦП
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Статистика матча Сан-Лоренсо - Индепендьенте дель Валле
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
17
17
Офсайды
5
1
Количество передач
214
421
Сейвы
1
3
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.76
0.25
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Аукас
2 : 4
08.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Gonzalez, Chile
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
Новости команд
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Сан-Лоренсо
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