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Расписание матчей
Испания. Кубок
Понферрадина - Ибица
Понферрадина - Ибица: обзор матча 15 декабря 2021
Понферрадина
15.12.2021, среда, 22:00
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Ибица
48'
D. Ojeda
93'
D. Romera
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Понферрадина - Ибица
ГОЛ! 2:0!
D. Romera
Пас отдал
A. Medina Delgado
93'
Замена
J. Camilo Becerra
️️️️
R. Pujol
91'
87'
Замена
J. Lara
️️️️
М. Богуш
86'
Замена
M. Molina
️️️️
П. Диоп
Замена
D. Romera
️️️️
П. Антон
76'
Замена
A. Medina Delgado
️️️️
E. D. Espiau Hernandez
76'
Замена
E. Moran
️️️️
К. Саверио
76'
72'
Замена
S. Castel
️️️️
К. Эррера
Замена
I. Rodríguez
️️️️
D. Ojeda
69'
Замена
S. Crespo
️️️️
Х. Копете
57'
ГОЛ! 1:0!
D. Ojeda
Пас отдал
C. Rodriguez
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Понферрадина
1
Sergi Puig
ВР
22
Paris Barandiaran
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
14
Ricard Pujol
ЦЗ
5
Пол Антон
ЦП
8
Хосе Саласар
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
10
C. Rodriguez
ЦФ
19
Кике Саверио
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Диас
Ибица
2
Francisco Grima
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
16
Алекс Домингес
ЦФ
3
Давид Гольдар
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Понферрадина
13
Lucho Garcia
ВР
1
Амир Абедзаде
ВР
2
Ivan Rodríguez
ЦЗ
23
Saúl Crespo
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
17
Juan Camilo Becerra
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
10
Yuri
ЦФ
Ибица
1
Germán Parreño
ВР
23
Хави Васкес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
15
Javier Lara
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
10
Nono
ЦФ
12
Manu Molina
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
3-1-5
1
22
3
Копете
14
5
Антон
10
24
Амо
21
19
Саверио
99
1-1-1-4
2
18
Диоп
19
Богуш
17
Эррера
10
Герреро
3
Гольдар
16
Домингес
21
2
2
21
3
Копете
23
23
3
Копете
5
Антон
99
99
5
Антон
14
17
17
14
99
4
4
99
19
Саверио
8
8
19
Саверио
19
Богуш
15
15
19
Богуш
18
Диоп
12
12
18
Диоп
17
Эррера
9
9
17
Эррера
Остались в запасе
Понферрадина
Ибица
13
Lucho Garcia
ВР
1
Амир Абедзаде
ВР
9
Серхио Энрих
ЦФ
10
Yuri
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Диас
1
Germán Parreño
ВР
23
Хави Васкес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
3
David Morillas
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
10
Nono
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
Остались в запасе
13
Lucho Garcia
ВР
1
Амир Абедзаде
ВР
9
Серхио Энрих
ЦФ
10
Yuri
ЦФ
Остались в запасе
1
Germán Parreño
ВР
23
Хави Васкес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
3
David Morillas
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
10
Nono
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Диас
Статистика матча Понферрадина - Ибица
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понферрадина
1 : 2
04.12.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понферрадина
0 : 2
05.01.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 2 раунд
Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
Понферрадина
Ибица
Испания. Кубок, 1/64 финала
Кинтанар дель Рей
1 : 1
29.10.2025
Ибица
Испания. Кубок, 1 раунд
Конкенсе
1 : 0
30.10.2024
Ибица
Испания. Кубок, 1/64 финала
Вильяновенсе
2 : 1
02.11.2023
Ибица
Испания. Кубок, 2 раунд
Сеута
3 : 2
21.12.2022
Ибица
Испания. Кубок, 1 раунд
Кристо Атлетико
0 : 2
12.11.2022
Ибица
Информация о матче
Стадион:
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Понферрадина
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